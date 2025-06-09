В Некрасовке построят торговый центр с подземной парковкой

Проект реализуют в рамках масштабной программы КРТ в столице

В районах Некрасовка и Косино-Ухтомский, расположенных на востоке и юго-востоке Москвы, скоро появится современный жилой кластер с сопутствующей социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. Утвержденный правительством столицы проект планировки территории включает в себя участок площадью 32,52 гектара, который реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Территория, отведенная под проект КРТ, состоит из шести участков в районе Некрасовка. Там построят современное жилье с инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания в городе. В частности, запланировано строительство объектов образования, благодаря которым появится более 2,5 тыс. школьных и 950 дошкольных мест. Общая площадь новых зданий, где разместятся школы и детские сады, превысит 68 тысяч квадратных метров.

На удаленном от жилых домов участке возведут объект площадью 5,72 тыс. квадратных метров для размещения современного высокотехнологичного производства. За счет этого в Некрасовке будет создано около 3,6 тыс. новых рабочих мест. Помимо жилья, социальной инфраструктуры и производственных объектов, в районе решено возвести торговый центр с подземной парковкой. Это позволит жителям новостроек совершать покупки рядом с домом. Кроме того, проектом комплексного развития территории предусмотрено благоустройство и озеленение около шести гектаров рядом с жилыми домами и другими объектами, а также строительство и реконструкция почти 3,5 километра дорог.

Участки, где запланирован редевелопмент в рамках программы КРТ, расположены рядом с парком «Некрасовка», на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Большая их часть не застроена. У территории хорошая транспортная доступность: поблизости находится станция метро «Некрасовка», а также проходит Московский скоростной диаметр (МСД).

В рамках этого проекта также будет сформирован новый пешеходный бульвар площадью более 1,7 гектара и протяженностью около 900 метров. Он протянется вдоль МСД между улицами Сочинской и Маресьева. Проект реализует назначенный городом оператор.