Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство

Создание единого зеленого каркаса столицы позволит улучшить экологическое благополучие в мегаполисе.

Объединение локальных природных территорий Москвы в общее, связанное зеленое пространство укрепит экологическую безопасность города и сделает условия жизни людей в мегаполисе более комфортными. Так идею создания единого зеленого каркаса прокомментировал руководитель Центра древесных экспертиз и член экспертного совета по развитию и охране зеленого фонда Москвы Сергей Пальчиков.

По его мнению, решение связать разрозненные природные уголки столицы в единое пространство пойдет на пользу, в первую очередь, диким обитателям города. Поскольку это даст возможность животным, птицам, насекомым легче перемещаться между зелеными пространствами, расселяться, находить кров и пищу. В свою очередь, живые организмы дают деревьям возможность поддерживать жизнеспособность, вырастать до крупных размеров и как минимум до 70 лет в условиях города эффективно выполнять экосистемные функции.

При этом если в городских пространствах поддерживать высокий уровень биоразнообразия, то у природы появится шанс самостоятельно выстраивать баланс. В частности, если подбирать состав древесных, кустарниковых пород и травянистых растений грамотно и с учетом интересов птиц и насекомых, можно привлекать многие виды полезных живых организмов, регулирующих численность и ограничивающих распространение вредителей. К примеру, насекомоядные виды птиц регулируют численность таких вредителей, как ясеневая златка или короед.

Живым организмам нужно обеспечить беспрепятственные и комфортные пути миграции по зеленым территориям города, настаивает специалист. В результате поддерживается здоровье зеленых насаждений, а они создают комфортные и безопасные условия для жизни человека. Деревья и кустарники в этом случае с максимальным эффектом выполняют экосистемные функции: удерживают твердые взвешенные вещества, регулируют шумовую нагрузку, выделяют кислород. К тому же летом тень от крон больших деревьев способствует созданию естественной прохлады, понижая расходы на электроэнергию при кондиционировании зданий. Кроме того, зеленые массивы обеспечивают благоприятную психологическую обстановку, создавая комфортные для человеческого мозга зрительные эффекты. Таким образом, реализация идеи единого зеленого каркаса укрепит экологическое благополучие в городе и сделает жизнь в нем более качественной.