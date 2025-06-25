Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Среда 25 июня

12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья 06:44Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 03:19Еще мудрейший Омар Хайям объяснил вред разгульного образа жизни – повод задуматься 00:12Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 16:43Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова 15:57Еще Омар Хайям советовал выбирать друзей по одному главному принципу 15:49Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни 15:31Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 15:20"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности 14:53Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях 14:51Сложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 14:07Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру 13:10Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди 12:49Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные 12:04Пронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины" 10:45Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо 10:31Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств 06:38Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 03:41Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты 00:16Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье 18:53Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта 18:09Срочно: умер Парфенов 17:25Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова 16:55Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня 16:35Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля 16:22Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 15:47Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках 15:08Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта 14:41Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений 13:47В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей 13:32Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап 13:28Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 11:54Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет 11:41На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО 11:01В Московском долголетии стартовали летние активности 10:37Муцениеце официально подтвердила третью беременность 10:35Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки 10:17Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство

Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство
82

Создание единого зеленого каркаса столицы позволит улучшить экологическое благополучие в мегаполисе.

Объединение локальных природных территорий Москвы в общее, связанное зеленое пространство укрепит экологическую безопасность города и сделает условия жизни людей в мегаполисе более комфортными. Так идею создания единого зеленого каркаса прокомментировал руководитель Центра древесных экспертиз и член экспертного совета по развитию и охране зеленого фонда Москвы Сергей Пальчиков.

По его мнению, решение связать разрозненные природные уголки столицы в единое пространство пойдет на пользу, в первую очередь, диким обитателям города. Поскольку это даст возможность животным, птицам, насекомым легче перемещаться между зелеными пространствами, расселяться, находить кров и пищу. В свою очередь, живые организмы дают деревьям возможность поддерживать жизнеспособность, вырастать до крупных размеров и как минимум до 70 лет в условиях города эффективно выполнять экосистемные функции.

При этом если в городских пространствах поддерживать высокий уровень биоразнообразия, то у природы появится шанс самостоятельно выстраивать баланс. В частности, если подбирать состав древесных, кустарниковых пород и травянистых растений грамотно и с учетом интересов птиц и насекомых, можно привлекать многие виды полезных живых организмов, регулирующих численность и ограничивающих распространение вредителей. К примеру, насекомоядные виды птиц регулируют численность таких вредителей, как ясеневая златка или короед.

Живым организмам нужно обеспечить беспрепятственные и комфортные пути миграции по зеленым территориям города, настаивает специалист. В результате поддерживается здоровье зеленых насаждений, а они создают комфортные и безопасные условия для жизни человека. Деревья и кустарники в этом случае с максимальным эффектом выполняют экосистемные функции: удерживают твердые взвешенные вещества, регулируют шумовую нагрузку, выделяют кислород. К тому же летом тень от крон больших деревьев способствует созданию естественной прохлады, понижая расходы на электроэнергию при кондиционировании зданий. Кроме того, зеленые массивы обеспечивают благоприятную психологическую обстановку, создавая комфортные для человеческого мозга зрительные эффекты. Таким образом, реализация идеи единого зеленого каркаса укрепит экологическое благополучие в городе и сделает жизнь в нем более качественной.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2025, 11:26
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют

Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют
За 80 лет скульптуры сильно пострадали от осадков и перепадов температуры. Специалисты приведут в порядок две пары пилонов ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, расположенного в Пресненском районе столицы по адресу: Ермолаевский переулок, дом 9.

Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом

Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом
Специалисты приступили к реабилитации искусственного водоема в ЗелАО. Любимое место отдыха многих жителей Зеленограда – Дунькин пруд – приведут в порядок в 2025 году.

В Москве откроют еще два центра ментального здоровья

В Москве откроют еще два центра ментального здоровья
Люди с психосоматическими нарушениями смогут получать квалифицированную помощь в амбулаторных условиях. В Москве откроется два новых центра ментального здоровья.

Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни

Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни
Большинство зверят и птенцов рождаются совершенно беззащитными. На природных территориях Москвы обитает большое количество животных и птиц.

"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности

"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности
Участники научатся создавать собственные проекты и объединяться с единомышленниками. Реализовать себя в добровольческом движении, создать свой проект, направленный на помощь нуждающимся в поддержке, стать руководителем волонтерского корпуса помогут новые обучающие программы ресурсного центра «Мосволонтер».

Выбор читателей

24/06ВтрТест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 23/06ПндТест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 24/06ВтрПочти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 23/06ПндСрочно: умер Парфенов 23/06ПндТест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 24/06ВтрСложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"