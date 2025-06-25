Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют

За 80 лет скульптуры сильно пострадали от осадков и перепадов температуры.

Специалисты приведут в порядок две пары пилонов ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, расположенного в Пресненском районе столицы по адресу: Ермолаевский переулок, дом 9. Пилоны украшают четыре скульптуры львов, благодаря которым здание стало известно под названием «дом со львами». Объект обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Трехэтажный дом с подвалом был построен в 1945 году по проекту архитекторов Михаила Дзисько и Николая Гайгарова. С соседними постройками здание соединено расположенными с обеих сторон массивными пилонами, на вершинах которых находятся скульптуры львов. Боковые части оформлены полуколоннами дорического ордера.

Изваяния львов – полые, выполненные из бетона с металлическим каркасом. За все время с момента создания скульптуры ни разу не реставрировались и за 80 лет нахождения под открытым небом пришли в аварийное состояние. Металл подвергся коррозии, из-за чего начал расширяться, а бетонная поверхность стала разрушаться и покрылась трещинами.

Сейчас реставраторы с помощью специальной техники бережно демонтировали одну поврежденную скульптуру и перевезли ее в мастерскую. В рамках запланированных первоочередных противоаварийных работ специалисты расчистят ее, промоют элементы от загрязнений, укрепят поверхности и внутренний каркас, восполнят все мелкие утраты, а также сделают слепки для восстановления повреждений.

Как рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, при проведении реставрационных работ в Москве особое внимание уделяется деталям декора, скульптурам, которые являются неотъемлемой частью столичных памятников архитектуры. Так, ранее отреставрированы скульптуры, украшающие жилые дома 30 и 37 на Ленинском проспекте. В 2024 году завершена реставрация скульптурного ряда «Социалистический труд и знание» на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки и скульптурной композиции «Наука и труд» на крыше Дома геологов на Смоленской набережной.

Планируется, что работы по реставрации пилонов дома в Ермолаевском переулке будут завершены к концу 2026 года. Таким образом жители и гости столицы довольно скоро смогут увидеть приведенные в порядок скульптуры львов на их историческом месте.