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Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом

Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом
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Специалисты приступили к реабилитации искусственного водоема в ЗелАО.

Любимое место отдыха многих жителей Зеленограда – Дунькин пруд – приведут в порядок в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Работы по реабилитации этого искусственного водоема уже начались.

Дунькин пруд расположен в 12-м микрорайоне района Силино ЗелАО. В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: отмечается разрушение береговой полосы, на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к значительному сокращению глубины и активному зарастанию водорослями. На основании этого было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда.

Планируется, что до конца текущего года водоем очистят от ила, обновят береговую полосу и сформируют зону биоплато. Работы будут проведены в несколько этапов. Сначала специалисты комплекса городского хозяйства извлекут иловые отложения – по подсчетам, их общий объем составит более 5,6 тысячи кубометров. Это позволит минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процесс цветения. Затем с помощью отсыпки крупнозернистого песка и устройства водоупорного слоя будет сформировано ложе водоема. Кроме того, в планах – отремонтировать береговую полосу, протяженность которой составляет более 240 метров. В северной части водоема сделают пологий выход для водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроят зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, в которой высадят водные растения.

Работы по реабилитации Дунькина пруда являются частью масштабного плана по благоустройству в ЗелАО, затрагивающих зеленые территории округа. Так, в прошлом году в Зеленограде привели в порядок две зеленые зоны у воды в районах Матушкино и Силино – красивые и комфортные для прогулок пространства появились возле пруда «Быково болото» и Школьного озера. Сейчас специалисты работают над созданием многофункционального современного общественного пространства у Большого городского пруда в районе Савёлки.

Как сообщают в Комплексе городского хозяйства, список водных объектов, нуждающихся в плановой реабилитации, формируют ежегодно с учетом пожеланий горожан. На 2025 год в Москве запланировано обновление 19 прудов.

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25 июня 2025, 10:04
Фото: mos.ru
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