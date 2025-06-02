На севере Москвы построят новую поликлинику для взрослых

В четырехэтажном здании разместятся кабинеты медицинских специалистов, которые смогут принимать до 750 взрослых пациентов ежедневно

В Головинском районе Северного административного округа (САО) столицы скоро появится новая поликлиника для взрослых. Соответствующее решение уже принято. Сейчас идет работа по проектированию объекта.

Новое медучреждение в САО появится по адресу: Онежская улица, владение 14б. Рядом находится станция «Коптево» Московского центрального кольца, а также остановки городского наземного транспорта. Здесь возведут четырехэтажное здание площадью около пяти тысяч квадратных метров.

На первом этаже поликлиники будут организованы зоны дежурного врача и врачей-специалистов, зоны для пациентов с ОРВИ, приема анализов и вакцинации, буфет и аптечный пункт. На втором этаже разместится терапевтическое отделение. На третьем этаже, помимо кабинетов врачей, запланированы зоны функциональной и лучевой диагностики, а на четвертом будет расположена зона профилактики. Помимо этого, в здании предусмотрены административные и служебно-бытовые помещения.

Головинский район – самый крупный в Северном административном округе. Проект реализуют в целях улучшения качества медицинского обслуживания проживающих здесь горожан. По плану, новая поликлиника сможет обслуживать в комфортном режиме до 750 пациентов за смену. В медучреждении создадут условия для маломобильных граждан. Прилегающую к зданию территорию благоустроят.

А для детей накануне в Москве были открыты шесть специализированных центров для лечения маленьких пациентов с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Они созданы при трех городских стационарах: Морозовской детской городской клинической больницы, детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой и детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Основной задачей новых детских медцентров является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Если раньше для диагностики, консультаций и лечения родителям приходилось возить малышей на прием в разные медицинские учреждения, то теперь весь комплекс необходимых медицинских услуг оказывается в одном месте.