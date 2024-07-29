Секрет долголетия раскроют участникам форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе

Гости смогут узнать, как они будут выглядеть в будущем. В этом им поможет нейросеть. Долгожители поделятся с участниками секретами здоровья.

Рецепт долголетия будет раскрыт для посетителей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Гости узнают, какие меры предпринимаются в столице, чтобы горожане смогли долго и счастливо жить. Тематическая экспозиция будет открыта в Гостином Дворе. С 1 августа посетить ее сможет каждый желающий на безвозмездной основе. Предварительная регистрация не требуется. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” откроется бульвар московского долголетия, который станет тематическим интерактивным пространством, посвященным активному образу жизни. Здесь каждый гость найдет ответы на вопросы о том, как прожить не просто долгую, но и счастливую жизнь. Посетители смогут заглянуть в будущее, создав с помощью нейросетей свой портрет долголетия, а также благодаря видеоинсталляции “Рецепт долголетия” познакомятся с историями людей, чья жизнь после 55 лет заиграла яркими красками», – уточнили в ведомстве.

Посетителям также предложат пройти опрос, поговорить с долгожителями, сделать памятные снимки и узнать подробную информацию о проекте «Московское долголетие».

Отметим, что в настоящее время в Москве активно реализуются программы и инициативы, направленные на социализацию людей старшего возраста, что способствует их интеграции в общество. Особая программа разработана для москвичей старше 55 лет. Для них подготавливаются культурные и образовательные проекты.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Проект направлен на демонстрацию образа столицы, который станет реальностью уже в ближайшее время.