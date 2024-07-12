В столице открылись новые площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

Посетителям предложат погрузиться в атмосферу загородного отдыха прошлых веков.

В рамках реализации фестивальной программы «Усадьбы Москвы» проект «Городская дача» открывается на новых площадках. Они появятся на территории музея-заповедника «Царицыно» и в усадьбе Измайлово. Целый месяц гости смогут погружаться в уютную атмосферу отдыха, а после «Городская дача» переместится на новые локации.

Проект поможет ощутить покой и уют загородного отдыха. На площадках имеется веранда с гамаками и плетеной мебелью в полотняных чехлах. В творческих мастерских с круглыми столами под лампами с абажурами или кружевными зонтами каждый желающий сможет научиться чему-то новому. Организаторы также обустроили места для садоводства, игровую для детей, концертную площадку и уголок для отдыха.

Важно отметить, что при создании атмосферы прошлых веков были изучены достоверные факты в документах и литературе. Специалисты изучили, как одевались в те годы горожане, под какую музыку танцевали, какие книги читали и какими играми и занятиями скрашивали теплые летние вечера.

Посетителей проекта «Городская дача» встретят люди, одетые в исторические костюмы. Они предложат развлечения для гостей любого возраста. Взрослые и дети могут побывать в домашнем театре или на концерте, сыграть в городки, лапту и серсо, научиться делать варенье в медном тазу по старинному рецепту, разучить несколько движений польки или менуэта, послушать стихотворения в исполнении актеров, пересадить цветок, смастерить поделку на одном из занятий по рукоделию.

Фестиваль пройдет в период с 15 июня по 15 сентября. Он объединит 40 исторических площадок. Организаторы запланировали проведение более 2,5 тысячи мероприятий.

«Городская дача» будет проходить на шести усадьбах. В июне это можно было сделать в усадьбах Коломенское и Кузьминки, а в конце августа — в Екатерининском парке и усадьбе Михалково.

Напомним, что столичный комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Целый год в столице проходят мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города.