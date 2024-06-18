На площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проходят спортивные и интеллектуальные игры

Тематические занятия проходят в разных районах столицы. Принять участие может каждый желающий.

В столице продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Мероприятия имеют различную направленность. Участникам предлагают проявить себя в творческой сфере, активно провести время на свежем воздухе и получить новые навыки.

В парке «Бригантина» 20 июня пройдет мастер-класс по нейрографике. Гостей познакомят с необычной техникой, которая позволяет выражать мысли и эмоции на бумаге. Подобные занятия часто используют при необходимости снять напряжение, убрать тревожные мысли и обрести уверенность в себе.

В парке «Академический» 24 июня соберутся любители настольных игр. Участникам предстоит составить специальную карту, а позже сразиться за золото, моря и земли. После обучения будет организован турнир.

Мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» проходят с начала июня. За это время на десятках столичных площадок прошли праздники, занятия и игры.

В Люблинском парке выступали детские вокальные и танцевальные коллективы. Гости получили возможность послушать народные песни, а также увидеть национальные костюмы. Для всех желающих проведен мастер-класс по изготовлению игрушек из подручных материалов. Для тех, кто любит активный отдых, провели спортивную эстафету. Дети и взрослые продемонстрировали свое умение бегать, прыгать, а также ловить мяч.

В Китайском саду для гостей был проведен мастер-класс по подбору эфирных масел и основам ароматерапии. Все желающие поучаствовали в конкурсе, по условиям которого надо было определить аромат.

В Яблоневом саду в Бирюлеве на протяжении двух дней проходила языковая викторина. Дети получили возможность не только показать свои знания, но и научиться новым словам, правилам и оборотам.

Напомним, что уникальный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит на 600 площадках. Они являются точками притяжения для жителей всех округов столицы. Из 40 представленных типов мероприятий каждый сможет найти то, что ему понравится. Все занятия проходят бесплатно, но для некоторых встреч требуется электронная регистрация.