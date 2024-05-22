Четыре крупных парковых территорий начали благоустраивать в Москве

Первый этап работ по приведению в порядок территорий планируется завершить осенью. Все проекты реализуют в течение трех лет.

В Москве стартовали работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парковых зон. В порядок приведут территории Парка Горького, парка «Сокольники» и музея-заповедника «Коломенское». Завершат основные работы по созданию парка «Яуза». Проект реализуется с 2016 года.

В Парке Горького на Пушкинской набережной будут возведены 20 павильонов. Их используют для организации досуга и отдыха гостей. В настоящее время проводятся работы по устройству фундаментов, демонтажу старых покрытий. Специалисты прокладывают инженерные сети. На Оливковом пляже появится площадка для отдыха. Возле Пионерского пруда обустроят настилы, навесы и лежаки. Появится на территории пункт проката водного транспорта, раздевалки и кафе. Всего работы, направленные на благоустройство Парка Горького, проводятся на площади 12,9 гектара.

В музее-заповеднике «Коломенское» также запланированы масштабные работы по приведению территории в порядок. Планируется обновить улицу Жужу, благоустроить набережную Москвы-реки, модернизировать инженерные сети и установить павильоны. После завершения реконструкции гости смогут посетить свадебный сад с отдельным местом для проведения церемоний. Будет обустроена смотровая площадка с подвесными качелями, пространство для проведения конкурсов и зеленый лабиринт.

В парке «Сокольники» обновят пространство общей площадью 88 гектаров. Планируется навести порядок возле Путяевского пруда и на территориях, которые к нему прилегают. Часть пространств будет закрыта для свободного доступа гостей.

Парк «Яуза» – уникальное пространство для отдыха. Основные работы на объекте планируется завершить до конца текущего года. Специалисты уже приступили к обновлению территории вдоль Тенистого проезда, а также начали второй этап работ на Сельскохозяйственной улице. За время его реализации отремонтируют мостовые переходы, по крутому склону реки проложат экотропу и приведут в порядок детскую площадку.