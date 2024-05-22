Жилой дом по программе реновации возведут на Большой Черемушкинской

Всего на территории Академического района в программу реновации включено 19 жилых домов.

На улице Большой Черемушкинской в скором времени построят новый дом. Об этом сообщили в столичном комитете по архитектуре и градостроительству.

«Внесены изменения в правила землепользования и застройки на земельный участок площадью 0,32 гектара по адресу: Большая Черемушкинская улица, владение 26. Предельная площадь здания составит почти 20 тысяч квадратных метров. Новый дом возведут по индивидуальному проекту в одном из старейших районов Москвы, недалеко от усадьбы Черемушки-Знаменское. Там жители смогут проводить досуг и заниматься спортом на свежем воздухе», — отметили в ведомстве.

Всего же в программу реновации включено 19 жилых домов в Академическом районе.

«Для организации волнового переселения подобрали шесть площадок, на четырех из которых возвели и передали под заселение жилые комплексы. Из 4,3 тысячи участников программы новые квартиры получили уже более трех тысяч жителей района», — рассказали в столичном департаменте строительства.

Напомним, что программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она коснулась около миллиона жителей столицы. В рамках реализации масштабного проекта запланировано расселение 5176 домов. По итогам прошлого года под заселение было передано 59 новостроек, больше 47 тысяч человек отпраздновали новоселье в комфортных и современных квартирах.

Стоит отметить, что жители новых районов также получают и развитую инфраструктуру. Строятся детские сады, школы, учреждения системы здравоохранения, обустраиваются общественные пространства и дворы.

Ранее Сергей Собянин дал поручение профильным ведомствам увеличить темпы реализации программы реновации вдвое. При этом Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.