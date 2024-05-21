У станции метро "Кунцевская" появится цветущий сад с прогулочными тропинками

Благоустройство территории у станции метро "Кунцевская" будет включать строительство удобных дорожек, а также высаживание цветов и деревьев.

Цветущий сад и обустроенная зона отдыха появится между транспортным узлом «Кунцевская» и сквером, расположенным на улице Ивана Франко. Об этом сообщает столичный строительный комплекс.

«В сквер будут вести прогулочные тропинки с лестницами, оборудованными металлическими поручнями и деревянными настилами. Также высадят деревья и кустарники, обустроят места для работы и отдыха. Благодаря новым пешеходным маршрутам жители района смогут экономить в пути до 15 минут в день при выходе из метро к жилым домам и остановкам общественного транспорта», – уточнили в ведомстве.

Концепцию благоустройства связывают с темой природы. После завершения всех работ жители получат комфортную территорию, на которой будет царить особая атмосфера.

В сквере планируется обустроить зоны для прогулок с детьми, места для активных игр на свежем воздухе. Пешеходные сети помогут не только быстро, но и максимально комфортно добираться до пункта назначения.

Стоит отметить, что в пешей доступности от станции метро «Кунцевская» проживает около 40 тысяч москвичей. С открытием новых станций у жителей района появились новые маршруты, благодаря которым можно добраться до юга Москвы без пересадок за 20 минут, а до севера – за 40. На пересадочном узле «Кунцевская» разными видами общественного транспорта также пользуются жители Зеленограда, Одинцово, Красногорска и Нахабино.

Все работы по благоустройству реализуются в рамках целей национального проекта «Жилье и городская среда». Главной целью которого является улучшение благоприятной среды в городе.

Напомним, что ранее была установлена национальная цель по улучшению городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Для достижения поставленных задач в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Всего за время реализации национального проекта уже благоустроено более 56 тыс. общественных пространств и придомовых территорий.