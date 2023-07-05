Инвестор построит в Гольянове детский сад и учебный корпус

Детский сад в районе Гольяново построят в течение нескольких лет.

Столичные инвесторы вносят огромный вклад в развитие социальной инфраструктуры Москвы. С 2021 года с застройщиками стали заключать договоры, по которым такие объекты, построенные в новых жилых комплексах, передаются в собственность города.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, за два года подписано порядка 80 договоров на возведение свыше 140 образовательных объектов. Также, как отметил градоначальник, открыты две школы почти на 1900 мест и шесть детских садов, которые в общей сложности рассчитаны примерно на 1400 воспитанников.



Недавно председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Анастасия Пятова анонсировала появление в Гольянове детского сада и учебного корпуса. Эти образовательные объекты тоже построит инвестор.

Детский сад будет рассчитан на 175 мест, а учебный корпус, в состав которого войдут дошкольное и общеобразовательное учреждения, – на 300 и 950 мест соответственно. "В рамках договора объекты будут переданы городу", – уточнила Пятова. Застройщик должен ввести в эксплуатацию детский сад в 2027 году, а учебный корпус – в 2030-м.

К слову, в Гольянове появляются не только новые социальные объекты, но и новые дома. Жилой фонд обновляется благодаря программе реновации.

К 2025 году в районе в рамках программы переселят жителей 42 домов. Участниками реновации в Гольянове являются порядка 8,5 тысячи человек. Два дома уже построены. Их заселили. Продолжается возведение еще нескольких новостроек. Кстати, в районе по программе реновации подлежит расселению 101 жилой дом.

Гольяново развивается и благодаря программе "Мой район". Она про создание комфортных условий для жизни во всех районах Москвы. По словам мэра города,комфорт должен быть не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о строительстве социальных объектов на востоке Москвы. Тогда градоначальник упоминал Гольяново, анонсируя возведение здания детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников. Слова мэра столицы приводили "Дни.ру".