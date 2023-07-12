В семи районах Москвы первый этап реновации завершили досрочно

Андрей Бочкарев отметил, что программа реновации реализуется согласно намеченным планам.



Программу реновации в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Первый этап масштабного проекта по переселению горожан из ветхого жилья в новостройки был рассчитан до конца 2024 года. Однако уже в этом году удалось досрочно завершить его в семи районах российской столицы.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он обратил внимание на высокие темпы возведения недвижимости, Кроме того, чиновник отметил, что программа реновации реализуется согласно намеченным планам.

"Благодаря хорошим темпам строительства нового жилья в отдельных районах удается ускорить переселение по программе. В этом году досрочно завершили первый этап в семи столичных районах", – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного апартамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что первый этап реновации досрочно завершен в районе Восточное Измайлово, городском округе Щербинка, поселениях Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Рязановское и Филимонковское.



"Жители всех домов, включенных в первый этап в этих районах, приступили к переселению, а кто-то уже отпраздновал новоселье", – отметил глава профильного ведомства.



Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, почетный президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко заявил, что участники программы реновации высоко оценили ускоренные темпы переселения. Он напомнил, что власти Москвы предусмотрели три этапа переселения, однако сроки являются ориентировочными.

Важно отметить, что программа реновации позволяет москвичам переехать из ветхих домов в равнозначные квартиры в новостройках. Они могут быть больше по площади и отличаются улучшенной планировкой. Жители столицы получают жилье с законченной отделкой, а также с установленными светильниками, сантехникой, мойками и плитами.

Программа реновации жилищного фонда включает в себя 5175 домов или более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает около одного миллиона москвичей. Первые новоселы получили квартиры по реновации в феврале 2018 года.

