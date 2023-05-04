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В жилом комплексе Таганского района Москвы построят амфитеатр

В жилом комплексе Таганского района Москвы построят амфитеатр
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Москва становится еще удобнее и красивее.

Разработкой проектов для Москвы занимаются самые лучшие архитекторы и архитектурные бюро, поэтому новые столичные жилые комплексы не отстают от европейских по уровню комфорта, а иногда даже и превосходят. Рядом с ЖК создается инфраструктура, причем не только для местных жителей, но и для всего района.

Так, во дворе жилого комплекса на Сосинской улице построят всесезонный амфитеатр. Рядом высадят деревья и кустарники. В этом месте горожане смогут проводить любые мероприятия, поэтому, можно сказать, амфитеатр станет новой точкой притяжения для местных жителей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Над зоной отдыха будет крыша, чтобы люди смогли проводить здесь время даже в дождливую погоду.

"Также в этом проекте на территории двора площадью восемь тысяч квадратных метров создадут два игровых пространства для детей разных возрастов, зеленые зоны для прогулок и спокойного семейного отдыха", – сообщил Бочкарев.

Детские площадки сделают из экологичных материалов:мульчи из древесной коры, песка и гальки. Там будет холм с горкой, качели, качалки-улитки и тоннель, а еще – место для спокойных игр.

В настоящий момент в жилом комплексе на Сосинской улице (вл43) завершаются монолитные работы. На территории площадью две тысячи квадратных метров высадят 1,5 тысячи квадратных метров деревьев и кустарников, в том числе горную сосну и можжевельник.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта благоустройства составит 176 миллионов рублей", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Город преображается в том числе благодаря программе "Мой район", запущенной несколько лет назад мэром Сергеем Собяниным. Она направленна на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни в районах и поселениях Москвы. В рамках программы строятся социальные объекты, создаются и благоустраиваются парки, скверы, общественные пространства. Проект уникален для каждого района столицы и учитывает его особенности и традиции.

4 мая 2023, 18:33
Фото: проектное решение / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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