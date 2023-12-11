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Пятница 15 декабря

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В разных районах Москвы пройдет выставка детских рисунков

В разных районах Москвы пройдет выставка детских рисунков
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В мобильной экспозиции будут представлены работы юных художников из столицы и регионов России.

В этом году в российской столице прошел конкурс рисунков "Арт-проект: моя Москва". Участникам от пяти до 22 лет предложили создать на холсте образы Москвы настоящего и будущего. Творческий проект для детей и молодежи организовал столичный Департамент градостроительной политики.

Совокупно на конкурс поступило более 3,4 тысячи работ. 10 декабря профессиональною жюри определили 34 лучших работы с образами российской столицы. Среди победителей арт-проекта – жители как Москвы, так и регионов: Московской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской областей и других субъектов страны.

С 19 декабря по 9 января лучшие рисунки с образами Москвы настоящего и будущего будут показаны жителям и гостям столицы в рамках передвижной выставки. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, первой остановкой тура детских рисунков станет культурный центр "Вдохновение" на Литовском бульваре. Далее работы будут выставлены в клубе "Феникс" на улице Маршала Василевского.

Насладиться лучшими работами конкурса "Арт-проект: моя Москва" все желающие смогут также в центре московского долголетия "Ломоносовский" на улица Крупской и в административно-деловом центре в ТиНАО на улице Сосенский Стан. На всех площадках вход свободный.

К слову, "Арт-проект: моя Москва" — это уникальный творческий конкурс, который дает юным талантам от пяти до 22 лет попробовать свои силы и усовершенствовать навыки в области живописи, макетирования и проектной деятельности.

Кроме того, в столице сейчас проходит выставка, посвященная волонтерам Москвы. Посмотреть интересные фото и больше узнать о городском добровольческом движении можно в парке "Сокольники" до 8 января 2024 года.

"По случаю Дня добровольца мы решили познакомить еще больше горожан с нашей деятельностью и поблагодарить волонтеров, которые каждый день в течение года доказывают, что Москва — это столица добрых дел", – рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

11 декабря 2023, 12:26
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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