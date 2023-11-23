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Среда 6 декабря

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В Москве начали работать снегоплавные пункты

В Москве начали работать снегоплавные пункты
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Их мощность позволяет утилизировать 650 тысяч кубометров снега в сутки.

В Москве к началу зимнего сезона заработали 56 снегоплавильных пунктов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Их общая мощность – порядка 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Заммэра отметил, что сооружения соответствуют требованиям безопасности. Они не оказывают негативного влияния на окружающую среду, сказал он.

До начала работы снегоплавильных пунктов специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали системы и конструкции, провели тест работы энергетического оборудования и насосов, систем оповещения и сигнализации. Также они проверили состояние защитных щитов и трубопроводов. Отремонтированы решетки перекрытия, металлические балки, сепараторы-дробилки.

В приемном пункте снежную массу измельчают, после чего плавят теплом сточных вод. Мусор оседает в песколовках, а теплая вода уходит в очистные сооружения.

К холодам и снежной погоде подготовили и 139 автобаз. Зимой особое внимание обращают на качество дорожного полотна. Перепады температур могут привести к образованию колейности. Поврежденные участки оперативно обновляют.

Также на зимний режим работы перевели парк столичной коммунальной техники. При необходимости на уборку улиц от снега могут выйти до 12 тысяч машин.

Для предотвращения образования гололедицы в столице установили 6,5 тысячи контейнеров с реагентами. Они появились у подземных переходов, остановок общественного транспорта, социальных учреждений и крупных транспортных объектов. В течение всей зимы пешеходные зоны и участки торможения автобусов и электробусов будут обрабатывать противогололедными материалами. Это позволит избежать травмирования пешеходов и увеличения количества аварий на дорогах.

Ранее к зимнему периоду подготовили 44 причала на Москве-реке. Специалисты комплекса городского хозяйстве почистили гранитные покрытия, лестничные сходы и ограждения. Перед этим провели обследование дна, извлекли бытовой мусо и при необходимости подняли грунт. Для этого задействовали специальную баржу с краном. Зимой на причалах будут оперативно убирать снег.

23 ноября 2023, 16:05
Фото: Mos.ru
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