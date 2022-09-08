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На "Яхромской" достроили "сердце станции"

На "Яхромской" достроили "сердце станции"

Продолжается строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро.
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В Москве строятся новые станции метро, можно сказать, весьма быстро. В настоящий момент ведется строительство 29 станций одновременно, в том числе "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Новый участок салатовой ветки "Селигерская" – "Физтех" откроют в 2023 году.

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Пока на "Яхромской" возвели конструкции в помещении тягово-понизительной подстанции (ТПП), предназначенной для преобразования и распределения электроэнергии. Такие подстанции называют "сердцем станции", ведь это важнейший элемент, который обеспечивает работу всех энергосистем, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

По его словам, недавно завершилось устройство основных конструкций самой платформы и южного вестибюля "Яхромской". В скором времени на станции специалисты приступят к отделочным работам. В северном вестибюле монолитные работы завершатся до конца 2022 года.

Два основных цвета, которые будут использованы в оформлении станции, – красный и белый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями. На полу будет плитка из светло-серого и красного гранита.

Южный вестибюль откроется возле улицы 800-летия Москвы. В него можно будет попасть по двум подземным переходам под Дмитровским шоссе. Также создадут два перехода, которые будут вести к северному вестибюлю возле Яхромского проезда. Пассажиры получат удобные подходы к новой станции Люблинско-Дмитровской линии.

Новый участок этой ветки включает в себя станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Он улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких районов Москвы: Дмитровского, Восточного Дегунина, Бескудниковского, Лианозово, Северного. Также ожидается, что разгрузится Дмитровское шоссе.

Люблинско-Дмитровская ветка метро – не единственная из действующих линий, на которых появятся новые станции. Так, в будущем на Солнцевской линии откроются станции "Пыхтино" и "Внуково", на Арбатско-Покровской линии – станция "Гольяново", на Сокольнической – "Потапово". А скоро завершится строительство последних девяти станций Большой кольцевой линии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 19:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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