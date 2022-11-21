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На пересечении МКАД с Липецкой улицей построят семь путепроводов

На пересечении МКАД с Липецкой улицей построят семь путепроводов

На пересечении МКАД с Липецкой улицей построят и реконструируют около 10 километров дорог.
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Одним из приоритетных проектов транспортной системы Москвы является реконструкция и строительство развязок на МКАД. Город избавляется от устаревших "лепестков", заменяя их на направленные съезды – тоннели, эстакады. Благодаря таким сооружениям пропускная способность повышается на 20-30%.

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Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершится до конца 2022 года

За последние 10 лет на МКАД реконструировали и построили в общей сложности 19 развязок. На данный момент три находятся в работе – на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицей Верхние Поля и Капотня, а также Липецкой улицей. Специалисты трудятся ежедневно, чтобы автомобилисты не сталкивались с большими проблемами при движении.

Так, на пересечении МКАД с Липецкой улицей планируют построить и реконструировать почти 10 километров дорог. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что благодаря обновленной развязки разгрузятся прилегающие улицы, которыми автомобилисты часто пользуются, строя альтернативные маршруты объезда.

"Значительно улучшится транспортная ситуация для жителей районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Царицыно и Ленинского округа Московской области", – отметил заммэра.

В этом месте планируют построить семь путепроводов:

  • по основной дороге Липецкой улицы;
  • с внутренней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону Московской области;
  • с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
  • с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра;
  • с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра;
  • с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
  • через железнодорожные пути в боковом проезде МКАД.

Кроме того, построят один тоннель. Он пройдет под трассой М4 "Дон" и будет вести с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу. А еще возведут четыре надземных пешеходных перехода: возле дома 54 на Липецкой улице, деревни Ближние Прудищи, поселков Измайлово и Дубровский.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что сейчас специалисты занимаются сооружением опор путепроводов и монтажом балок железобетонных пролетных строений.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 21 ноября 2022, 18:39 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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