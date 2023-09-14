Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 22 сентября

Осень вступила в свои права. Но она будет прекрасной и золотой. Потому что вас ждут премьеры, презентации и удивительные открытия. Лучшие театральные и концертные залы открывают двери!

СЕРИАЛ

"Кибердеревня"

10-серийный сериал, основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией, выходит в свет! В этот день начнется большое путешествие с Марса на Землю, в которое главный герой отправился, чтобы спасти свой дом и киберферму. Компанию ему составит робот-уборщик, разговаривающий голосом Сергея Бурунова. Его, а также новые миры, роботов-земледельцев, межгалактический плацкарт, бабушку с реактивной продуктовой сумкой, мутировавший чайный гриб и многое другое можно увидеть в новом трейлере сериала.

С 23 сентября, "Кинопоиск".

ТЕАТР

"Счастливый день"

Московский Новый драматический театр открывает 49-й сезон премьерой комедии "Счастливый день" по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев, художник-постановщик – Маргарита Демьянова. В год 200-летия со дня рождения гения русской драматургии театр решил обратиться к малоизвестному произведению Островского. Его герои мечтают о счастье. Малое пространство жизни (а где взять большое в провинциальном городке?) будто ограничивает возможности жизни, а значит, и возможности счастья. Так ли это на самом деле? В ролях: Роман Бреев, Артем Глухов, Максим Городов и другие.

15, 16 сентября, Новый драматический театр (ул. Проходчиков, 2).

"Лебединое озеро"

Мультимедийное шоу "Лебединое озеро" Национального русского балета "Возрождение" предлагает по-новому взглянуть на хрестоматийную постановку. Классический спектакль, созданный в лучших традициях русской балетной школы, будет оформлен в современном визуальном пространстве, создающим 3D-эффект без специальных очков. На протяжении спектакля зрители попадут в разные части королевского Замка и, следуя по его лестницам и залам, перенесутся в атмосферу глубокой старины. Благодаря впечатляющим мультимедийным эффектам волшебство истории станет как никогда убедительным и зримым: Солисты – Ольга Сизых и Сергей Мануйлов.



21, 22 и 23 сентября, театр "Маска".

"Живые и мертвые"

Роман Константина Симонова – одно из ярчайших произведений о событиях Великой отечественной войны в отечественной и мировой литературе. Спектакль будет посвящен второй книге трилогии Симонова "Солдатами не рождаются", рассказывающей о Сталинградской битве, 80-летию Победы в которой праздновалось 2 февраля 2023 года. Главные роли исполняют Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин и другие. Абсолютно полноценными участниками спектакля станут Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов. Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Полина Агуреева.

25 сентября, театр имени Гоголя.

"Посадник"

Алексей Толстой ближе всех из классиков русской литературы подошел к подлинному духу древнерусской истории в своем историко-художественном творчестве. Его произведения необыкновенно актуальны, в первую очередь, своей внутренней свободой, трезвостью оценок и добротой, которой сегодня так не хватает. В своей последней (неоконченной) пьесе "Посадник" он достоверно воссоздал общественную организацию и психологическую атмосферу Великого Новгорода – средневековой, возвышенно-аристократической, по мнению самого писателя, республики. Герои пьесы – свободолюбивые новгородцы, борющиеся с теми, кто желает поработить их вольный город. Несмотря на "седую древность", в которой разворачиваются события, вслед за Толстым, создатели спектакля ведут со зрителем честный и живой разговор о человеке вне времени. О том, что такое выбор и какую цену, мы готовы за него заплатить. Режиссер: Сергей Виноградов.

15 и 16 сентября, "Ведогонь-театр" ( Зеленоград, ул. Юности, 17).

"Гример"

Вас ждет необыкновенное путешествие во времени и пространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждёт много живой музыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановки крепостного театра более двух столетий назад.

15 сентября, "Новый театр".

"Илаяли"



"Роман Кнута Гамсуна – для меня уникальный случай, – говорит режиссер Сергей Тонышев. – Я понимал, что приди я в репертуарный театр, мы на уровне обсуждения упремся в вопрос "зачем?" и, как следствие, другие вопросы. Голод – не только физиологичное чувство, бывает голод духа, голод таланта, голод сердца. Наш спектакль, – столкновение этих видов голода с волей человека и жаждой жить".

17 сентября, театральный центр "На Страстном".

"Мера за Меру"

Создатели спектакля определяют жанр как "антикомедия" и идут по пути исследования границы рационального и животного в человеке, констатируя победу последнего. В спектакле много дерзкой живой музыки, гротесково-клоунадного начала и площадного юмора, сближающего Шекспира с газетными заголовками сегодняшнего дня. Режиссер Саша Золотовицкий говорит: "Проведя с Шекспиром полгода, мы в очередной раз убедились, что это интонации нашего времени: юмор, герои, злободневные понятия харасcмента, бодишейминга, движение Me Too. В пьесе действуют обычные люди, застигнутые врасплох собственной природой, не способные подчинить разуму, даже очень развитому, хотя бы своё тело. Что не делает их монстрами, на наш взгляд. Нам интересно исследовать именно эту растерянность и беспомощность человека перед встроенными инстинктами".

16, 17 сентября, театр им. Вл. Маяковского.

ШОУ

"Чебурашка"

Приключения всенародного любимца теперь можно увидеть на театральной сцене – в грандиозном переполох-шоу "Чебурашка" с захватывающим сюжетом. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката "Чебурашка". В музыкально-цирковом представлении детей и их родителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида и большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям этой удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк. Зловредная дама мечтает накормить всех шапокладом, превращающим детей в злых и непослушных. В постановке режиссера Нины Чусовой, рассчитанной на семейный просмотр, задействовано 52 артиста, звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация.

16-17 сентября, КЗ "Москва".

КОНЦЕРТ

"Лина-Марлина"

Спектакль-концерт о поиске себя и своего призвания, дружбе вопреки стереотипам, отношении "отцов и детей", борьбе света и тьмы внутри каждого из нас. История русалки вдохновит людей не бояться тёмных вод этого мира и плыть навстречу своей мечте. В подводном городе рождается русалка, одаренная прекрасным голосом и необычными синими волосами. Став подростком, она решает воплотить мечту — петь свои песни. Но родители, боясь за безопасность любимой дочери, заставляют её гасить свою яркую индивидуальность. Русалка принимает решение покинуть родной город и оказывается в тёмных водах, населенных монстрами.

16 и 17 сентября, "Арт-платформа" (Георгиевский пер., 3).

СКОРО



Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков — российский оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах, даст первый сольный концерт в "Крокус Сити Холле". Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. На сцене – Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и маэстро Юрий Башмет. В программе – арии из опер, романс П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Рахманинова, А.Бородина и других композиторов.

8 октября, "Крокус Сити Холл".

Сергей Полунин

Всемирно известный артист балета Сергей Полунин приглашает на гала-концерт. Помимо самого Сергея Полунина, в концерте примут участие и его друзья – известные артисты балета, которые выступят, как со знакомыми зрителю номерами, так и с совершенно новыми постановками – подготовленными специально для праздничного вечера.

2 и 3 октября, Дом музыки.