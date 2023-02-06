Ресурс на исходе: как выбраться из состояния эмоционального выгорания?

Бизнес-тренер дала несколько действенных советов.



По данным ВЦИОМ, почти 90% россиян жалуются на периодическую усталость, многие в качестве причины указывают "перегорание". Как восстановить силы с максимальной пользой для себя, рассказала София Рожновская — маркетолог, предприниматель, бизнес-тренер, автор проекта по продвижению в соцсетях "Ракета".

Причины выгорания

Симптомы выгорания знакомы многим россиянам. Человек ощущает усталость, которая не уходит после отдыха. Снижается работоспособность и продуктивность, появляются проблемы с памятью. Возникает безразличие к работе, в отношениях с коллегами и близкими прослеживается равнодушие и доля цинизма.

"Одна из основных причин такого состояния — обилие задач, чрезмерная нагрузка. "Выгоревший" переживает, что на работе без него не справятся, он всех подставит, а его уход на больничный спровоцирует конфликт. Но это ложные переживания: как правило, находятся сотрудники, подчиненные, которые могут успешно сами решить проблему или на время поделить ваши обязанности между собой", — утверждает бизнес-тренер София Рожновская.

Некоторые люди просто перерастают себя, но пока не понимают, куда двигаться дальше. Они не видят новые горизонты, не знают, что делать, и от этого еще больше впадают в депрессию.

Как справиться с выгоранием

Есть несколько эффективных способов для профилактики или выхода из этого состояния. Первый — взять паузу.

"Идеально, если получится взять отпуск или больничный и вовсе перестать работать. Если не получатся снять с себя основные задачи, откажитесь от необязательных. Когда параллельно с работой проходите обучение, отложите его на 1-2 месяца. Избавьтесь от груза ответственности, чтобы привести мысли в порядок", — советует предприниматель София Рожновская.

Второй — выговоритесь. Расскажите кому-нибудь, что с вами происходит. Если есть опыт или готовность к профессиональной психотерапии — прекрасно! Но поговорить можно и с кем-то из друзей, знакомых, родных. Когда услышите чужие истории и поделитесь своей, станет легче.

Преодолевайте страх. Порой человеку сложно признаться, что с ним что-то не так. И это нормально. Выгоревшему человеку кажется, что его состояние окружающие воспринимают как отговорку, чтобы не выполнять рабочие задачи. Отсюда чувство вины, подавленность. Учитесь открыто говорить о своих потребностях. Если нужно взять отпуск или больничный, смело расскажите, почему это вам необходимо.

Откажитесь от работы в выходные. Ненормированный рабочий день сильно утомляет и погружает в хроническое состояние стресса. Человек постоянно ждет сообщений, инструкций, вызовов, и в результате начинает ненавидеть занятие, от которого еще недавно был в восторге.

Сообщите коллегам и начальнику, что больше не работаете в выходные. Сначала вам будут писать по инерции, требовать выполнения задач. Игнорируйте оповещения, ведь вы уже предупредили коллег о своем новом графике. Постепенно они привыкнут, что не стоит беспокоить вас в выходной день.

"Если причина выгорания — потолок, которого вы достигли в профессии, пришла пора открывать новые горизонты. Покопайтесь внутри себя, найдите другое дело, от которого "загораются глаза". Если не хотите полностью менять профиль работы, попробуйте себя онлайн или в смежных областях", — советует маркетолог София Рожновская.

Расслабляйтесь и переключайте внимание. Для этого прекрасно подойдут пассивные практики (медитация, расслабление, прослушивание успокаивающей музыки), спорт, прогулки, шоппинг, кроссворды. У каждого есть свой метод, как снять стресс и разгрузить мозг. Главное — прибегать к этим способам регулярно, не дожидаясь, пока выгорание захватит вас целиком.

С 1 января 2022 года МКБ-11 официально признала эмоциональное выгорание клинически значимым синдромом. Так что вы можете без чувства вины взять больничный или отпуск, чтобы переосмыслить свое отношение к жизни и профессии, отдохнуть и найти новые точки роста и мотивацию.