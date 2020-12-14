Психолог перечислил признаки эмоционального выгорания

Психолог Николай Трушель считает, что среди амбициозных
людей часто встречается синдром эмоционального выгорания. Он перечислил 14
наиболее распространенных признаков этого недуга.
Среди них – постоянная усталость, нежелание общаться, частое сердцебиение, частая бессонница, апатия, потеря аппетита, напряжение, забывчивость и раздражительность. Трушель обратил внимание, что при обнаружении большинства из указанных симптомов следует обратиться за квалифицированной помощью, сообщает РИА ФАН.
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