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Воскресенье 12 февраля

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Девушки, будьте осторожны! Эти комнатные растения отпугивают мужичин

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Комнатные растения, от которых лучше избавиться незамужним дамам.

Эзотерики убеждены, что некоторые комнатные растения отпугивают мужчин, поэтому одинокие девушки не могут найти вторую половинку. Один из таких – кактус. Его выбирают те, кто не хочет ухаживать за более капризными растениями. В основном, кактус можно встретить в квартире мужчины-холостяка. Но если это растение находится в квартире девушки, той следует от него избавиться.

Как ни странно, алоэ тоже в списке "запрещенных" к разведению растений для одиноких женщин. Эксперты говорят, что оно своими колючками отпугивает мужчин. К таким растениям относят и денежное дерево. Да, оно способствует увеличению дохода, но все-таки негативно влияет на личную жизнь девушек. Выход есть: необходимо выращивать в квартире два денежных дерева. Тогда они не станут причиной одиночества.

Кроме того, нужно избавиться от плюща – цветка, который эзотерики называют не иначе, как оберег от мужчин. Так что если девушка мечтает встретить вторую половинку, то этого растения в квартире быть не должно. И, наконец, монстера. Этот цветок лишает мужчин сексуальной энергии. В следующий раз, когда вы задумаетесь покупать комнатное растение, изучите, как оно может повлиять на вашу жизнь.

12 февраля 2023, 21:29
Фото: Petr Svarc/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
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