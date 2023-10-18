Названы главные причины мужских неудач в постели

Мужчины испытывают различные страхи, которые могут стать серьезной преградой в интимной жизни. О наиболее распространенных рассказал консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Керим Костоев.

Специалист отметил, что люди слишком долго размышляют о страхе, постоянно анализируют причины его появления. В результате воображаемые фобии превращаются в реальные неудачи в постели. "Чаще всего мужчины опасаются, что являются плохими любовниками, переживают из-за размера пениса и симуляции партнерши", — цитирует его URA.ru. Также, по его словам, мужчины переживают из-за возможности незапланированной беременности у партнерши.