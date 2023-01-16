Счастливый как никто: поднимаем настроение в хмурые дни

Буддийские монахи уверены, что счастье — это состояние ума. Даже имея все земные богатства, можно быть несчастным, если в голове бардак. Между тем и психологи считают, что человек сам может влиять на свои чувства. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Есть полезный лайфхак по обретению счастья даже в хмурые дни — нужно чаще улыбаться. Даже при регулярной неестественной улыбке со временем начинают вырабатываться эндорфины и незаметно поднимается настроение.
Еще один эффективный метод, по мнению экспертов, это привычка видеть хорошее в плохом. Специалисты советуют искать счастье не снаружи, а внутри. Смотрите на мир позитивно и радуйтесь, когда это возможно.