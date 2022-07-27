Куда сходить в Москве: афиша с 29 июля по 7 августа

Москва! Лето! Счастье! Каждый день здесь происходит что-то интересное и важное. Не пропустить главных событий культуры поможет обзор "Дни.ру".

МУЗЕЙ

Музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве для посещения открылась мемориальная квартира величайшей балерины современности, прима-балерины Большого театра, народной артистки СССР Майи Плисецкой. Квартира передана в дар Театральному музею им. А.А. Бахрушина вдовцом балерины, крупнейшим композитором второй половины ХХ века, народным артистом СССР Родионом Щедриным и стала 12-м филиалом Бахрушинского музея. "Сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой, которые пополнили фондовую коллекцию. При работе с этими материалами хранители обнаружили в гардеробе, в сундуке, авторскую литографию Марка Шагала с его подписью, которая стала жемчужиной собрания. Особо ценными предметами музея-квартиры являются также работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера и других выдающихся художников", – говорит Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Среда-воскресенье с 11:00 до 20:00, Музей-квартира М.М. Плисецкой (ул. Тверская, д. 25/9, кв. 31).

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

В Москве продолжается ежегодный летний марафон классического балета. Жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра показывают нон-стоп до конца августа: за 59 дней будет сыграно 72 спектакля .В этом году в афише проекта 16 классических балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жизель" и другие. 10 августа впервые в репертуаре "Сезонов" будут показаны одноактные балеты "Кармен" Жоржа Бизе и "Пахита" Эдуара Дельдевеза. Блистательная хореография Мариуса Петипа в исполнении труппы Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой – дань уважения золотому веку классического балета.

До 28 августа, РАМТ. Сайт: ballet-letom.ru

КОНЦЕРТ

"МУЗON FEST"

Национальный музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" продолжает яркий фестиваль летних вечеринок со звёздами, сочными хитами, крутыми подарками, розыгрышами и объявляет следующую грандиозную встречу. Гостей ждет насыщенная программа: зажигательные живые выступления звезд "МУЗ-ТВ" и музыкальные номера, ностальгические суперхиты 00-х и горячие новинки с первых строчек чартов. Дарить новую порцию настроения зрителям на фестивале будут десятки популярных артистов: ELMAN, На-На, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Роман Каграманов, 5Sta Family, LYRIQ, Ваша Маруся, Idris & Leos, Катя Лель, Amirchik, CHEBANOV, TONI, Chris Yank, Escape, Ева Власова, Миша Майер, Настя Негода, Настя Крайнова, Милу, Grinkevich, МЭЙКС, Марат Чанышев и многие другие звезды!

30 июля, ТРЦ "Европейский".

КЛИП

Na Na Na

Неожиданно дуэт Джаро&Ханза преподнес поклонникам долгожданный подарок — клип на новую песнюNa Na Na. Динамичный и современный, он стал очень удачным сопровождением для нового трека ребят. Приятная картинка, понятный сюжет и отличная режиссерская работа — все что нужно для успешного видео. Остается только догадываться, основана ли песня на реальных событиях, ведь это история о любви без хэппи энда, которую музыканты воплотили в своем фирменном стиле, в присущей только им особенной манере. И в тексте песни, и в сюжете клипа метафорически обыграна понятная каждому идея — если ты любишь кого-то, не скрывай свои чувства, дай им свободу, ведь в настоящих искренних отношениях это невероятно важно. Поклонники точно оценят по достоинству новое видео!

КИНО

"Номер 309"

Онлайн-кинотеатр KION представляет два сезона турецкого сериала "Номер 309". Проект Хасана Толга Пулата и Эмре Кавука включает в себя и драматические повороты, и легкие переигрывания актеров, напоминающие, что это не реальный, а ладно скроенный художественный мир. Во время просмотра зрители познакомятся с турецкими обычаями, нравами местных жителей и особенностями построения романтических отношений молодых людей из разных социальных слоев.

С 31 июля, KION.

"Я не робот"

"Я не робот" — южнокорейский сериал, одна из самых популярных дорам в мире. В центре сюжета молодой миллионер, у которого есть все, кроме возможности контактировать с людьми. Из-за аллергии на прикосновения жизнь Ким Мин Гу проходит в полной изоляции, пока в его жизни не появляется робот с человеческой внешностью. Но Ким Мин Гу не знает, что робот, в которого он влюбился — на самом деле обычная девушка. Сериал покажут во всей сети по всей стране: в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Новосибирска, Тюмени и других городов. Вход бесплатный, по регистрации. А 31 июля в 16:00 "Я не робот" стартует на телеканале "Суббота!"

29 июля, сеть кинотеатров "КАРО".

СКОРО

Регата Радио Monte Carlo

Эта регата объединит ведущих экспертов развлекательной, туристической, спортивной и других индустрий. А также откроет официальную спортивную программу Восточного экономического форума-2022. На площадке Регаты Радио Monte Carlo пройдет бизнес-сессия "Русская Медиагруппа: Creative & Business. Эмоциональное таргетирование: благородная классика и дерзкий диджитал", в рамках которой эксперты обсудят новые способы взаимодействия креативных индустрий, перспективы развития внутреннего туризма и роли спорта в этом процессе, а также другие аспекты экономики впечатлений. Неформальная обстановка спортивных соревнований задает динамичный тон дискуссиям, позволяет найти нестандартные решения и наметить варианты развития.

13 августа, яхт-клуб TENZOR SAILING CLUB.