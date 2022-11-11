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Lifestyle
Ольга Валиахметова: 95% моих учеников успешно развиваются в профессии

Ольга Валиахметова: 95% моих учеников успешно развиваются в профессии

Из экономиста в мастера и преподавателя по маникюру и педикюру! Она не побоялась начать карьеру с чистого листа и за 8 лет стала топовым экспертом в своей сфере, к которому едут на обучение со всей страны! О том, как добиться успеха в бьюти-индустрии, получить мировое признание и самые высокие гонорары, мы поговорили с преподавателем по маникюру и педикюру, инструктором компаний Nail Couturier и FANI BEN AMI, трехкратным призером международного чемпионата по маникюру Nails Skills, судьей международного чемпионата "Золотая Долина" Ольгой Валиахметовой.
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Ольга, расскажите, как Вы решились так резко сменить сферу деятельности и погрузиться в бьюти индустрию?

Дело в том, что я многодетная мама, у меня четверо детей, причем разница между ними совсем небольшая. Совмещать воспитание малышей с построением карьеры в офисе оказалось невозможно. Поэтому, несмотря на то, что мне нравилась моя работа, я решила освоить что-то другое. Когда моей младшей дочке было 2,5 месяца, я пошла учиться на мастера маникюра и педикюра. Меня всегда привлекала индустрия красоты, мне нравится творить, что-то придумывать, поэтому я сразу поняла, что это «мое». Я постоянно оттачивала свое мастерство, много практиковала, и очень быстро достигла высокого уровня в профессии. Через год ко мне даже начали поступать запросы на обучение. Для меня это было удивительно и приятно. Видя такой спрос, я прошла инструкторские курсы, а затем получила дополнительное образование в области маникюра и педикюра на базе высшего образования. И вот уже 7 лет я являюсь профессиональным преподавателем в nail индустрии.

А с какими сложностями Вы сталкивались на пути к успеху?

Когда я только начала преподавать, мне, конечно, не хватало педагогического опыта и практики публичных выступлений. Но я начала изучать методики обучения взрослых, стала заниматься ораторским искусством, и довольно быстро приобрела необходимые навыки. Я на собственном примере поняла, что на самом деле – возможно все, только наши страхи нас ограничивают.

Также я осознала, что очень важно изучать психологию. Мастера по маникюру и педикюру очень много работают с людьми, часто берут на себя их настрой, проблемы, но важно научиться не принимать негатив на себя и в целом правильно коммуницировать.

А в чем состоит Ваш подход в преподавании?

Я веду только живые курсы и убеждена, что нашей профессии невозможно обучиться онлайн. Мой основной принцип в обучении – донести до каждого ученика информацию так, чтобы он понял. Для этого я узнаю запрос каждого ученика, чтобы по итогу закрыть его. Не просто рассказать что-то и уйти, а действительно убедиться в том, что материал освоен.

И такой подход дает свои плоды. Я горжусь тем, что 95% моих выпускников начали работать по специальности и успешно развиваются в индустрии. При этом я полностью спокойна за них, я знаю, что они оказывают услуги на самом высоком уровне, их клиенты будут довольны, а они всегда будут иметь достойный доход. Кроме того, я и мои ученики никогда не останавливаемся в развитии, мы изучаем современные технологии, тренды, повышаем свою квалификацию, участвуем в профессиональных конкурсах, чтобы поднимать индустрию в целом на более высокий уровень.

Помимо этого, я пытаюсь донести до мастеров ценность профессии. Сейчас, на мой взгляд, nail эксперты – самые востребованные профессионалы в бьюти индустрии. Чаще всего люди ходят именно на маникюр и педикюр, поэтому задача мастера – не только качественно оказывать услуги, но и стать для клиента своеобразным бьюти консультантом, отвечать на вопросы по уходу за собой, поддержанию красоты кожи, волос, рассказывать последние новости в этой сфере. И, конечно, специалист по маникюру еще должен быть психологом, должен уметь в нужное время выслушать человека, посоветовать что-то, поддержать, вдохновить или, если это нужно, наоборот, помолчать и «не лезть в душу». И этому тоже необходимо учиться. В целом, чтобы привлекать успешных, приятных, платежеспособных клиентов, надо самому быть успешным, профессиональным и чутким. Надо стараться понимать людей, помогать им и превосходить их ожидания!

А что нужно, для того чтобы стать таким специалистом? Профессионалом с большой буквы!

Нужно развиваться как личность. Не только постоянно повышать свою квалификацию, но и учиться грамотному общению с клиентами, уметь угадывать их настроение, консультировать, выслушивать. Например, по статистике, 60% клиентов выбирают то покрытие, которое им порекомендовал nail специалист, даже если изначально они планировали другой вариант.

А чтобы быть внимательным к заказчикам, мастер должен быть внимательным в первую очередь к себе. Это значит, соблюдать трудовой режим, получать достойную оплату (при необходимости просить о ее повышении), общаться с другими мастерами, посещать конференции, выставки, чемпионаты. Как психолог должен сам находиться в терапии, чтобы помогать другим, так и мастер должен постоянно заниматься саморазвитием. Тогда он будет открыт миру, счастлив, и его клиенты будут довольны.

Ольга Валиахметова. Фото: из личного архива

Вы трижды становились призером международного чемпионата по маникюру Nail Skills в 2019 и 2020 годах, а также получали бронзовое Гран-при на Nail Skills в 2019 году и Fani Ben Ami в 2021 году. Вы считаете, что мастерам нужно участвовать в таких мероприятиях?

Конечно! Чемпионаты – это вообще огромный профессиональный рост для мастера. Ведь всего специалистов по маникюру и педикюру тысячи, но в таких соревнованиях участвуют самые лучшие, их всего несколько десятков. После чемпионата, как правило, подтягивается техника, качество работ, увеличивается скорость. А если мастер победил, то, несомненно, возрастает самооценка. Но даже если выиграть не удалось, это не повод расстраиваться. В любом случае Вы уже победили свой страх, неуверенность, смогли себя организовать, найти средства на подготовку. А это значит, Вы чемпион для самого себя! К этому нужно относиться как к ступеньке развития вне зависимости от результата.

Наряду с чемпионатами есть еще много прекрасных мероприятий для мастеров. Такие как конференции, выставки и т.д. – это возможность развеяться, выйти из рутины. На таких мероприятиях, как правило, выступают топовые спикеры отрасли, освещая самые разнообразные темы и закрывая множество вопросов, которые могут возникать у мастеров. От идеального френча до того, как открыть свою студию. Я сама не раз была спикеров на таких мероприятиях и очень советую их мастерам. Каждый подчерпнёт ту информацию, которая ему необходима.

Вы также участвуете в профессиональных конкурсах как член жюри. Что Вам это дает?

Все верно, я регулярно принимаю участие в специализированных мероприятиях. Меня приглашают, потому что я сама имею большой опыт в качестве конкурсанта, занимаюсь преподаванием, знаю все о современных технологиях в индустрии, готовлю других мастеров к таким соревнованиям и стараюсь в целом повышать профессиональный уровень в этой сфере.

Например, я была тренером и судьей на «Открытом городском конкурсе по ногтевому сервису, косметическому и парикмахерскому искусству» при поддержке администрации города Челябинска в 2019 году и в Международном чемпионате по маникюру и моделированию, дизайну ногтей, аэрографии и педикюру «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА» в 2022 году, где участвовали порядка 260 специалистов из России, Канады, Греции, Венгрии и Италии.

Когда я работаю с конкурсантами, оцениваю их работы, всегда стараюсь поддержать их, дать совет, как-то профессионально направить. При этом у некоторых участников мне самой иногда бывает, чему поучиться, в творческой сфере никогда нельзя достичь совершенства, мы всегда в поиске новых идей.

Кстати совсем скоро, 19 и 20 ноября 2022 года будет проходить конференция и в рамках неё чемпионат «Nail Meetup», г. Екатеринбург, куда я приглашена судьей. Я рекомендую принять участие в этом мероприятии и новичкам, и опытным мастерам. Поверьте – это будет Вам плюсом.

Какими своими достижениями Вы гордитесь?

Как мастер я горжусь тем, что всего за 9 месяцев мне удалось с нуля дойти до самого высокого профессионального уровня, набрать полную клиентскую базу и обеспечить себе максимально возможную загрузку. Как результат, стоимость моих услуг стала в несколько раз выше, чем средняя не только в нашем городе, но и в России в целом.

Кроме того, я рада, что работала не только как самостоятельный преподаватель, но была педагогом и тренером по подготовке к профессиональным соревнованиям мастеров в известной на всю страну школы Nailcouture. Это образовательное учреждение – одно из самых уважаемых в нашей стране, в нем прошло обучение более 1000 студентов.

И конечно я горжусь, что мои старания оценены большими профессионалами nail индустрии, благодаря чему я имею возможность быть конкурсным тренером и судьей на чемпионатах. Тем самым принимать непосредственное участие в их развитии и продвижении.

Спасибо за беседу! Желаю еще больше профессиональных побед!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ольга Валиахметова. Фото: из личного архива
Автор: 11 ноября 2022, 15:55

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