Сексуальных моделей выгнали с главного подиума мира

Автор статьи, размещенной недавно на одном из lifestyle-сайтов, радуется и аплодирует, что стандарту красоты, который последние 30 лет правил миром, приходит конец. Вишенка на тортике, а заодно и гранитный памятник на могилке навязанных глянцем стереотипов, которые вызывали неоправданные комплексы у сотен миллионов женщин на планете, – отказ Victoria's Secret проводить свое ежегодное шоу. К добру ли?

Теперь, по мнению некой журналистки, что "плюс сайз", что "минус сайз" – уже в стандарте. Осталось лишь решить вопрос с трансгендерами, и наступят всеобщий рай и эпоха равных возможностей. Главный аргумент (если идти от противного) заключается в существенном снижении количества платных просмотров шоу – с 12 до 3 миллионов в течение 17 лет, – а также в желании видеть вокруг себя, как в реале, так и в масс-медиа, разнообразие.

Согласен ли я с этой точкой зрения? Безусловно, нет. Более того, считаю такую позицию крайне вредной для общества, поскольку она, воспитывает у людей нежелание сделать себя лучше под лозунгом "Уважайте и любите меня такую, как есть, иначе это будет дурно попахивать патриархальными и сексистскими пережитками!" И в этой позиции кроется изрядная доля манипуляции.

Все мы внешне разные: худощавого, нормального или плотного телосложения. Так распорядились природа и жизнь. На этот счет у меня возражений нет. За исключением двух существенных "но". Мы должны стремиться быть красивыми, и худоба или полнота не должны быть болезненными. Для этого в стандарт нужно возвести занятия физкультурой, правильное питание и другие атрибуты здорового образа жизни.

Сегодня психологический враг – это спортивность тел манекенщиц на модных показах.



Что я слышал каких-то два-три года назад? Будто бы худенькие модели на подиуме ввергают пухленьких зрительниц в депрессию. Сегодня автор статьи пошла еще дальше. Психологический враг – это спортивность тел манекенщиц на модных показах. И вот тут я бы предложил проголосовать именно за разнообразие. Только с одной маленькой оговоркой: включить предварительно воображение.

Читал статью и представлял: прихожу в цирк, а там вместо первоклассных акробатов и воздушных гимнастов на арену выходят простые "разнообразные" люди и требуют аплодисментов. В Третьяковке и Лувре на стенах вместо картин художников висят калябушки "разнообразных" смотрителей и водителей. Вызываю, не дай Бог, скорую помощь, а вместо врачей – тоже "разнообразные" приезжают...

Конечно, при всей своей схожести, мозг мужчин и женщин устроен совершенно по-разному. Хочет автор Елена Стафьева думать так, как написала в своей статье, пускай думает. У меня на этот счет иное мнение, но не нужно сразу тыкать в меня пальцем, обвиняя в патриархальности. И да, я согласен: может, взять и посмотреть на проблему с иной точки зрения?

Я лично не знаком с Еленой. Более того, впервые узрел ее фамилию, именно читая обсуждаемый материал. О'кей, Гугл, познакомь же меня с ней! Итак, читаю сниппеты в результатах поиска. Журналист, обозреватель моды. Небольшой перечень модных изданий. Далее идет ссылка на страничку в Инстаграм, ведь теперь это "электронное лицо" – визитная карточка почти любого человека. С любопытством заглядываю. Очень много природных и урбанистических пейзажей, в достатке произведения искусства, в небольшом количестве представлена она сама, и почти что нет тех самых "разнообразных" людей.

Представляю: прихожу в цирк, а там вместо первоклассных акробатов и воздушных гимнастов на арену выходят простые "разнообразные" люди и требуют аплодисментов. В Третьяковке и Лувре на стенах вместо картин художников висят калябушки "разнообразных".



Но почему же столько пафоса в статьях, и никакой пропаганды разнообразия в Инстараме? Причем таких наполненных аккаунтов я не встречал прежде ни у кого. Более 13 000 фотографий и… всего 1 700 подписчиков! Главный показатель интереса к тому, что ты делаешь, в этой социальной сети – подписчики и лайки. А здесь и с подписчиками-то не густо, но с лайками все еще печальнее. Не нашел ни одной публикации, которая набрала бы хоть сотню симпатий. И это при том, что автор – журналист и обозреватель моды, свой человек в информационном пространстве!

Почему-то люди большей частью уверены в своей правоте и значительно реже критичны к своим же суждениям. Когда кому-то хочется сломать сложившееся десятилетиями общественное мнение, его называют патриархальным, архаичным, придумывают кучу нелицеприятных эпитетов, но при этом не предлагают ничего ценного взамен. И почему-то называют это "разнообразием". Что же, ломать – не строить.