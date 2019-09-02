Снова в офис: как выйти из отпуска без стресса

Казалось бы, после отдыха мы должны быть полны энергии и сил, которые вот-вот потратим на покорение новых профессиональных высот. Но на практике все наоборот: налицо апатия и нежелание браться за работу. Карьерный маркетолог Жанна Лурье рассказала "Дни.ру", почему после отпуска мы чувствуем себя хуже, чем до, и что с этим делать.

Тело еще хранит воспоминания о соленой воде и морском бризе. В голове – приятный туман от пляжных коктейлей. Между тем, в девять утра пора на планерку, в 12 встреча с клиентом, и шеф бодро ставит новые задачи. На отдыхе многие из нас переосмысливают ценности, находят новые пути собственного развития или, наоборот, решают взять паузу. Социологи подсчитали, что 26 процентов сотрудников увольняются именно после отпусков, и дело тут не только в том, что они оплачиваются.

Те же, кто остается в офисе, вынужден бороться с хандрой и ленью. Вот шесть способов быстро вернуться в рабочую форму после каникул.

Подведите итоги отпуска

Пока ваши глаза упорно видят пальмы в желтеющей листве, работа будет восприниматься как враждебная среда. В такой обстановке продуктивность резко падает – вне зоны комфорта ресурса хватает разве что на удовлетворение базовых потребностей, какой уж тут креатив. Поэтому в первый же рабочий день возьмите ручку, листок бумаги и подведите итоги отпуска: Где были? Что видели? Что получили? Чему научились? Напишите список мест, куда бы хотели отправиться в свой следующий отпуск. Это даст мотивацию к новому трудовому забегу и поможет настроиться на рабочий процесс.

Не увольняйтесь в первый рабочий день

Да, после возвращения "оттуда" в серый осенний город хочется написать заявление об увольнении. Возможно, вы действительно переросли свою должность и в другом месте у вас больше перспектив. Но стоит все же осознанно подойти к вопросу увольнения. Дайте себе неделю на раздумья. Если работа удовлетворяла вас до отпуска, приносила желаемый доход и профессиональную самореализацию, то не идите на поводу у своих эмоций, иначе останетесь без работы и средств к существованию. Самоуничтожение – это не конструктивно.





Плавно входите в рабочие процессы, апатия скоро пройдет, а перечисление очередной заработной платы на карту настроит на решение новых задач. А вот если этого не произойдет, смело пишите заявление об увольнении. Но перед этим найдите все же достойную альтернативу.

Не бросайтесь первым делом разгребать электронную почту

За время отпуска в ваш почтовый ящик упало много, безусловно, важных и полезных писем. А вместе с ними – куча бесполезного спама. Разбор почты отнимает много времени и сил, не тратьте ресурс на это бесполезное занятие. Лучше проанализируйте для начала рабочую ситуацию, чтобы понять актуальность писем и ответов на них. Объем корреспонденции разбейте на несколько частей и отвечайте, на порцию писем каждое утро в течение первой рабочей недели.

Не пытайтесь сделать все и сразу

Не кидайтесь на работу, как на амбразуру. Входите в процесс постепенно, сперва проведите анализ и срез показателей и задач, поставленных перед отпуском. Определите, что выполнено, а что нет или на какой стадии находится. После этого составьте список задач с пометками "срочно" и "важно", расставьте приоритеты и только после этого намечайте новые пункты для выполнения.

Выделите время для творчества и спорта

В здоровом теле – здоровый дух. Выделите несколько часов в неделю для творчества и спорта, или хотя 15 минут в день для медитации. Лучший способ восполнить ресурс – это смена деятельности. Много работаете с документами или текстами – идите в обед или после работы в фитнес-клуб или на йогу. Мало двигаетесь и целыми днями сидите, сгорбившись, за компьютером – запишитесь в бассейн. Не забывайте о вечерних променадах – прогулки прекрасно снимают напряжение и настраивают на сон.

Устройте себе мини-отпуск в первые выходные

В идеале – отправиться в спа-отель или просто за город – дышать, гулять и жарить мясо. В воскресенье вечером можно уже прийти в себя и заняться самоанализом. Например, вернуться к спискам. Откройте свой волшебный блокнот и выполните два простых задания. Подумайте о том, что вы ждете от вашей работы и запишите по пунктам. Второй список посвятите профессиональным и карьерным планам на ближайший год. А теперь сравните два списка. Сильно ли они отличаются? Если да, то, возможно, есть смысл действительно поменять работу. Если нет, сделайте еженедельные составления списков – традицией. Фиксируйте достижения, планы, ожидания. Они помогут четко формулировать задачи, не сбиваться с курса и, наконец, это просто интересно.