12 признаков уверенной в себе женщины

Почему у одних женщин есть все – работа, приносящая удовольствие и приличный доход, они путешествуют, ухаживают за собой и носят качественную одежду, их окружают хорошие люди, любящий партнер, а у других бесконечная череда серых будней, в которых они вынуждены ходить в офис, как на каторгу, получать за это гроши, а дома, между тем, лежат мужья-тюлени?

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