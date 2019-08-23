12 признаков уверенной в себе женщины

Может звезды не так сошлись? Карма плохая? Чакры не расчакрены? По мнению практикующего психолога Александра Шахова, причина только одна – самооценка. Не все женщины верят в себя и в то, что они достойны лучшей жизни, кто-то довольствуется минимумом и не принимает себя и свои желания.
"Насколько вы цените себя, настолько вас ценят и окружающие. Мысли о себе создают ваше окружение. Считаете, что вы золушка? Будете жить среди грязной посуды и золы. Считаете себя принцессой – будете во дворце в обществе принца", – заявил эксперт.
Психолог предлагает оценить свой уровень уверенности в себе. Если по какому-то из пунктов у вас есть сомнения, именно в этом направлении нужно как следует поработать. Итак, уверенная в себе женщина:
- Обладает позитивным настроем: ее не тянет критиковать, спорить, завидовать, обижаться
- Умеет отпускать ситуацию и негативные эмоции
- Не отвечает за чужие эмоции и обладает иммунитетом к манипуляциям
- Умеет принимать свои и чужие ошибки, не испытывая чувство вины или раздражения
- Четко знает, чего хочет от жизни и добивается этого
- Умеет принимать отказ, не разочаровываясь
- Не стесняется проявлять эмоции и не подавляет их
- Знает свои сильные и слабые стороны, принимает их, как целое, осознает себя уникальной личностью и не сравнивает с другими
- Не тяготится одиночеством, не страдает при отсутствии внимания
- Умеет выставить личные границы, не позволяет себя использовать и унижать
- Имеет личный кодекс ценностей и всегда знает, как поступать правильно
- Не зависит от чужого мнения, умеет его с уважением принять
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