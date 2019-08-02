Секс на курорте: за и против

Известно, что на курорте все одинокие женщины – красивые, а все одинокие мужчины – холостые. Безделье, жара и свежий воздух настолько растормаживают вырвавшихся на волю офисных сидельцев, что недалеко и до греха. Чем многие и пользуются, используя отпуск не только для укрепления здоровья, но и для поиска новых сексуальных радостей.

Стоит ли бросаться с головой в пучину курортного секса и к чему это может привести? Давайте разбираться.

Несомненным плюсом курортного секса является его новизна. Особенно это актуально для женатых людей, у которых каждая неделя на счету. Это холостяки и холостячки могут свободно перебирать партнеров в Тиндере, да еще и строить козью морду неподходящим. А вот женатые такой роскоши лишены, поэтому как дети радуются каждому новому соитию – теперь им есть что вспоминать долгими зимними вечерами.

Однако, в этом плюсе заключен и минус: после кратковременного пребывания на воле возвращаться в тюрьму всегда тяжелее. А после горячих объятий случайной, и, что немаловажно, новой, красотки, жена может показаться пресной, как овсяная каша на воде без соли. Может, не стоит и начинать, раз так?

Еще один плюс курортного романа, обеспечивающий ему ежегодно миллионы поклонников – это анонимность. Актуально как для замужних матрон, так и холостяков и холостячек, особенно тех, что работают на серьезных должностях. В конце концов, не всегда можно признаться, что ты любишь секс втроем или садо-мазо. Особенно если речь идет о небольшом городке с несколькими десятками тысяч жителей. На курорте же можно быть самим собой. И не скрывать своих настоящих желаний.

Какие минусы у этого замечательного явления? Пожалуй те, что вы спите, по-сути, с незнакомцем. Незнакомцем он был, незнакомцем и останется, даже побывав во всех ваших физиологических отверстиях. Так что надеяться на что-то большее, например на брак и кольцо на пальце – не стоит. Получили удовольствие – и ладно.

Еще один плюс, за который так любят романы и мужчины, и женщины – это быстрота получения желаемого. На курорте мужчины чрезвычайно щедры, а дамы согласны отправиться в постель после нескольких коктейлей. Это подкупает. Правда, снова из плюса вытекает минус – такая быстрота связей нередко приводит к венерическим заболеваниям, даже при использовании защиты. Как говорят в метро: будьте внимательны и осторожны. И не забывайте сдавать анализы на скрытые инфекции…