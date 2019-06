Главные события Москвы с 21 по 27 июня 2019 года

Выступление Black Eyed Peas, фестиваль йоги, золотые хиты группы ABBA – это и многое другое ждет москвичей и гостей столицы в ближайшее время. Чтобы не пропустить самое интересное, читайте свежую афишу от "Дни.ру".

21 июня, пятница

"Шереметевские сезоны" фонда Бельканто в Кусково продолжаются. В одной из красивейших московских усадеб, старинной резиденции графов Шереметевых публика соберется, чтобы насладиться шедеврами величайших мировых композиторов. На этот раз это будет концерт-посвящение Фридерику Шопену под названием "Романтика Шопена". В мероприятии примут участие Зоя Вязовская (флейта), Алексей Холодов (фортепиано), Наталья Абрютина (фортепиано), Николай Абрамов (кларнет).

В ТЦ "Авиапарк" в Кидзании пройдет вечеринка для взрослых ZParty. Подросшие дети смогут выбрать из сотни профессий именно ту, о которой мечтали с детства, и испытать себя в захватывающих играх. Например, на время стать летчиком и пожарным. Организаторы отмечают, что в программу для взрослых включены яркие танцы в полночь, караоке со звездой, захватывающие активности, театральные постановки, невероятные профессии и подарки.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит американская певица Надин Сьерра (сопрано). За музыку будет отвечать Государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Надин Сьерра родилась во Флориде, начала заниматься вокалом с 6 лет. В 16 дебютировала в спектакле Оперы Палм-Бич "Гензель и Гретель" Хумпердинка. Обучалась в Маннес-колледже в Нью-Йорке и летней Музыкальной академии Запада, получала разнообразные награды. В 2018 году вышел дебютный сольный диск певицы There’s a Place for Us, куда вошли сочинения Бернстайна, Стравинского, Вила-Лобоса, Фостера, Гордона, Голихова и Теофанидиса.

В Главclub Green Concert выступит один из самых эпатажных артистов девяностых Shura. Он представит программу "Наше лето". Изюминкой концерта станет выступление популярной молодой певицы, экс-участницы шоу "ПЕСНИ на ТНТ" AnDy Darling. Сам Shura прославился в конце 1990-х, с выходом альбомов "Shura" и "Shura 2", куда вошли такие хиты, как "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам" и "Твори добро". Эти песни до сих пор можно услышать по радио. Разумеется, их и исполнят на концерте, однако в шоу войдут и свежие композиции.

В новом клубе "1930" выступит группа Tokio Hotel, которая в этом году отмечает свое 15-летие. Фанатов ждет новое шоу, наполненное различными сюрпризами. Вокалист Билл Каулитц рассказывает: "Волшебный опыт последнего лета вдохновил нас на концепцию нового шоу. Мы создадим очень специальный сетлист для наших поклонников". Можно ожидать, что будут сыграны лучшие хиты со дня основания коллектива и до наших дней.

В парке "Зарядье" пройдет фестиваль йоги. Мероприятие предназначено для широкого круга людей, от практикующих йогу на продвинутом уровне до тех, кто никогда этим не занимался. Посетители также смогут принять участие во множестве других интересных активностей, включая индийские культурные программы, дыхательные упражнения, йогу для детей, йогу для пожилых людей, йогу для беременных, медитацию, упражнения для уравновешивания эмоций, коррекции осанки, аюрведическую медицинскую систему и практику произнесения мантр.

В парке "Музеон" на Крымской набережной актеры сразу нескольких театров столицы, в том числе театра Вахтангова, театра Мост, независимого театра-студии "15" и театра "Содружество актеров Таганки" объединятся ради уникального спектакля "Postmortem", созданного специально для патриотической акции "Линия памяти – 2019". Спектакль создан по мотивам повести В. Кондратьева "Сашка", в литературную основу спектакля также легли стихи поэтов-фронтовиков. В постановке разворачиваются события из жизни брошенных на передовую молодых солдат, впервые столкнувшихся с ужасами войны. Несмотря на все испытания, героям удается сохранить в себе сострадание и любовь к ближнему, не очерстветь душой.

22 июня, суббота

В дизайн-заводе "Флакон" пройдет очередная арт-ярмарка Happy Market. Это уникальное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей. Традиционно на площадке будет организован творческий арт-рынок, серия мастер-классов для детей и взрослых, а также деловая программа с участием стилистов, визажистов и фотографов. Гостей будет ждать одежда, сувениры, аксессуары, подарки, косметика, предметы интерьера по доступным ценам. Желающие смогут пройти бесплатные консультации по стилю, экспресс-макияж, мастер-классы по цветотипированию и модные практикумы. Ярмарка продлится два дня.

В Камерном зале Московского международного Дома музыки "Моцарт. Реквием". На сцену выйдет Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. "Реквием" В.А. Моцарта – одно из величайших творений композитора, окутанное легендами и тайнами. Глубина, драматизм и возвышенность, пронзительная яркость и трогательность образов произведения уже более двух веков никого не оставляют равнодушным. Шедевр Моцарта прозвучит 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память о самом трагичном дне истории нашей страны.

На Исторической сцене Большого театра состоится мировая премьера новой программы Светланы Захаровой "Modance". Программа состоит из двух одноактных балетов – "Как дыхание" и "Gabrielle Chanel". "Как дыхание" – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, это адаптация его собственного балета. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, причем барокко присутствует не только в музыке, но и в хореографии танца. Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета "Gabrielle Chanel". Хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева.

В Зеленом театре ВДНХ, открывшемся после масштабной трехлетней реконструкции, даст сольный концерт певица Наргиз. Артистка с необычным образом, сильным характером и голосом с диапазоном в пять октав исполнит свои новые песни и лучшие хиты прошлых лет: "Я не твоя война", "Ты - моя нежность", "Я не верю тебе", "Беги" и другие. За несколько лет своей популярности Наргиз презентовала несколько полноценных альбомов и дала более тысячи сольных концертов не только в России, но и в других странах, поэтому она заслужила любовь многочисленных слушателей.

В усадьбе Коломенское стартует Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России "УСАДЬБА JAZZ". На сцену выйдут такие группы, как Black Eyed Peas, Сплин, Michael Kiwanuka, Jamie Cullum, The Cinematic Orchestra и другие артисты. Кроме музыки гостей ждет маркет с продукцией местных дизайнеров, фуд-корт, детская площадка и другие развлечения. Можно с уверенностью сказать, что скучно не будет.

В концертном зале "Зарядье" Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова исполнит "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова – великое произведение русской духовной музыки XX века. Впервые оно было исполнено в концерте Московского Синодального хора в 1915 году. Рахманинов говорил о своём произведении: "Всенощная трудна во многих отношениях: она предъявляет большие требования к вокальным возможностям и технике исполнителей".

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Шедевры мировой киномузыки. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник". Государственный духовой оркестр России исполнит музыкальные темы из известных кинофильмов-блокбастеров. Гостей концерта ждет встреча с шедеврами киномузыки Дж. Уильямса, Дж. Хорнера, Х. Циммера и Г. Шора.

23 июня, воскресенье

В "Союзе Композиторов " выступит квинтет Анастасии Лютовой с новой программой "The Ellington Songbook". "Лютый Бэнд" продолжает цикл посвящений великим джазовым композиторам. На этот раз зрителей ждет рассказ о творчестве одного из самых известных музыкантов 20-го века – Дюка Эллингтона. Его считали и новатором, и консерватором. Эллингтон вместе со своим оркестром стал одним из основателей стиля "свинг", а знаменитая композиция "Caravan" считается точкой отсчета для латиноамериканского джаза. Квинтет Анастасии Лютовой представит свой взгляд на творчество Дюка Эллингтона и его соавторов.

24 июня, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Мастер и Маргарита" по одноименному самому мистическому и невероятному роману М. Булгакова. Эта история не нуждается в представлении. В постановке будет затронуто множество "вечных вопросов". Сам ли человек управляет своей жизнью или есть какая-то иная сила, способная прервать ее? Это история о великой любви, способной на все.

25 июня, вторник

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Баядерка". Сюжет основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать велению сердца, идя на риск. Эта та самая любовь, которая существует вне времени и наперекор смерти. Постановку отличают яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

26 июня, среда

В Московском международном Доме музыки пройдет трибьют-концерт "ABBA Gold Hits". Вокалисты из Швеции Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар и Себастиан Рус при поддержке симфонического оркестра "Русская филармония" исполнят легендарные хиты группы АВВА. В программе прозвучат самые известные композиции: Dancing Queen, The Winner Takes It All, Thank You For The Music, Money, Money, I Have a Dream, Voulez Vous, Super Truper, Happy New Year, Mamma Mia и другие шлягеры. А на следующий день, 27 июня, в том же составе будет отыгран концерт "Музыкальная революция", где будут исполнены хиты известных шведских групп: Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Arme of Lovers, E-Type, Yaki-Da и все той же ABBA.

В Центральном Доме Актера покажут подстановку "Бесплодные усилия любви". Это музыкальный, задорный, костюмированный спектакль, который перенесет зрителей в XVI век. Юный король Наварры дает обещание три года посвятить себя наукам и не видеть женщин. Но красота, изящество и манеры приехавшей с дипломатической миссией Принцессы в один момент разбивают его планы и сердце, и начинается череда нелепостей.

27 июня, четверг

В Театре имени Н.Сац покажут оперу "Тайный брак" по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. Это типичная итальянская комическая опера. Действие разворачивается в течение одного дня в доме купца Джеронимо, мечтающего породниться с графом Робинзоном, выдав за него свою дочь Лизетту. Обедневший граф готов жениться, но ни на Лизетте, а на ее сестре Каролине, и просит бухгалтера Паолино сказать ей об этом. Однако это известие страшно взволновало самого Паолино: ведь они с Каролиной не только давно любят друг друга, но уже тайно обвенчались. Ситуация оказывается совершенно запутанной.