Названы 5 самых полезных продуктов
Первым в списке является лимон. Этот цитрус издавна славился мощными антиоксидантными свойствами. К тому же лимон не зря советуют добавлять в чай при простуде – он активно борется с воспалительными процессами в организме. Еще ученые сообщили о способности цитруса снижать уровень холестерина в крови и сохранять эластичность связок.
"Серебро" достается брокколи за большое содержание белков и витаминов K, C и A. Далее по списку– черный шоколад. Свое третье место в перечне самых полезных продуктов он получает за способность благоприятно влиять на настроение и защищать от резких перепадов давления. Однако обязательно, чтобы шоколад был сделан из натурального какао и без добавления жиров.
Еще одним важным продуктом для поддержания здоровья является картофель, в котором много пищевых волокон и сложных углеводов. И замыкает этот список лосось. Рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые крайне необходимы нашему организму, передает издание OA News. Также диетологи сообщили, что потребление лосося предупреждает развитие болезни Альцгеймера.
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