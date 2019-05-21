Названы 5 самых полезных продуктов

Группа ученых из разных стран в сфере диетологии назвала пять самых полезных для человека продуктов. Перечисленные фавориты не только положительно воздействуют на организм, но и широко распространены во всем мире, так что найти их на полках ближайшего супермаркета не составит труда.

прочитано 273 раза