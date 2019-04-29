7 впечатляющих биографий знаменитостей

Нам всем так нужно вдохновение. Один из самых легких способов найти его – познакомиться с историями успеха, взлетов и падений, преодоления себя и трагических жизненных ситуаций других людей. Еще интереснее такие истории, если они касаются знаменитых личностей – музыкантов, предпринимателей, футболистов, актеров, модельеров или моделей.

Крупнейший в России книжный сервис ЛитРес по просьбе "Дни.ру" сделал подборку биографий знаменитых людей.

Уолтер Айзексон. Стив Джобс

Эта книга написана по инициативе самого Стива Джобса. Предложение возникло вскоре после того, как сооснователь компании Apple Inc узнал о страшном диагнозе (рак поджелудочной железы) и соответственно скорой кончине. В процессе написания своей биографии Джобс не вмешивался, лишь честно отвечал на все вопросы, заданные автором. Читатели узнают историю "отца цифровой революции" рассказанную им самим, его родственниками, друзьями, коллегами и врагами.









Лука Кайоли. Криштиану Роналду. Одержимый совершенством



Мне нравится быть Криштиану Роналду. Так начинается биография одного из самых известных футболистов мира. И действительно, что тут может не нравиться? Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории ФК "Реал Мадрид", лучший футболист в Португалии, а некоторые считают, что и всего мира. Но так было не всегда. Он был четвертым ребенком в семье и рос в беднейшем районе португальского города Фуншала.









Юрий Никулин. Почти серьезно

Артист цирка (клоун), актер и телеведущий Юрий Никулин от первого лица рассказывает о школьных годах, трагической первой любви и о войне – артист прошел Финскую и Великую отечественную. Несмотря на то, что многие истории из жизни Никулина нельзя назвать веселыми, книга не наводит депрессию, а наоборот учит относиться к печальным событиям с юмором.













Томми Хилфигер. Мой путь к мечте



Томми Хилфигер родился и вырос в Нью-Йорке, был вторым из девяти детей в семье, страдал дислексией. Родители отправили его учиться на инженера, но учебу будущий легендарный модельер бросил и отправился в торговлю. "Я мечтал о таком успехе, когда люди даже без моего имени узнавали бы мой бренд. Хотел, чтобы мой флаг стал американской иконой", – говорил когда-то Хилфигер. И у него получилось.









Тесс Холлидей. Мой бодипозитив. Как я полюбила тело, в котором живу

Наверное, у каждого из нас был период непринятия себя и стремления быть похожим на девушку/парня с обложки глянцевого журнала. Некоторые всю жизнь стремятся избегать себя настоящего, но только не Тесс Холлидей – популярная, гордая, неунывающая, эффектная американская модель plus-size, а некогда просто скромная толстушка. Эта книга – сильный мотиватор для всех тех, у кого есть проблемы с самим собой.









Джастин Льюис. Бенедикт Камбербэтч. Биография

Мы все знаем его как исполнителя главной роли в сериале "Шерлок", как Патрика Мелроуза из нашумевшего сериала про плейбоя, аристократа и одновременно алкоголика и наркомана. Еще он представал в роли адвоката, ученого, политика, художника и даже Гамлета. Конечно, речь о феноменально популярном британском актере и просто красавчике Бенедикте Камбербэтче. В этой книге читатели узнают интересные подробности из его личной жизни, примечательные истории со съемочной площадки, истории взлетов и падений.





Зак Гринберг. Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes



Напоследок еще одна история про парня, начало жизни которого не предвещало ничего необычного. Как же простому парню Шону Кори Картеру из Бруклина удалось стать известным рэпером Jay-Z и в 2018 году занять лидирующую позицию в списке самых состоятельных хип-хоп-исполнителей по версии Forbes с состоянием в 900 млн долларов?