Психология человека: главные мифы

В массовой культуре циркулирует множество баек из сферы психологии, которые многие люди воспринимают как непреложную истину, о которой "знают все". Но на самом деле многие из этих представлений ложны. Что-то устарело, что-то и вовсе изначально является "городской легендой", никогда не имевшей под собой весомых научных оснований. Давайте же рассмотрим несколько популярных мифов.

Люди используют только 10% своего мозга

Те, для кого данная байка - банальность, могут смело переходить к следующему пункту. Однако массовая культура делает так, что миф о том, что мозг задействуется людьми только на 10%, оказывается невероятно живучим. К этому часто добавляется "мнение", что если научиться использовать наш главный орган на все 100% – это приведет к появлению сверхчеловеческих возможностей.

Здесь можно вспомнить, например, фильм "Люси" со Скарлетт Йоханссон в главной роли или ленту "Области тьмы" с Брэдли Купером. Ну а уж когда один из лучезарных героев незабвенного шоу "Битва экстрасенсов", который по жизни и швец, и жнец, и на дуде игрец (имеет несколько высших образований, в том числе и психологическое) при полной серьезности в одном из интервью говорит, что, мол, как все мы знаем, человек использует всего 4% мозга (кто меньше, господа?!) - становится очевидно, что упомянуть об этом нужно.

Отрывок из фильма "Люси" (2011). Речь профессора Нормана в исполнении Моргана Фримена содержит целую кучу антинаучной ереси. Художественное кино, что с него взять...

Точное происхождение этого мифа не установлено, есть разные версии. Можно лишь сказать, что в его основе лежат устаревшие и совершенно неверные с точки зрения знаний для сегодняшнего представления о работе мозга, которые были присущи периоду конца XIX – первых десятилетий XX века. Ученые, рассматривая отдельные участки мозга, фиксировали электрические импульсы, которые генерируют нейроны. Причем проявлялась "работа" далеко не всех нервных клеток, отчего при экстраполяции на весь остальной мозг мог делаться вывод, что в целом используется только малая часть имеющихся "мощностей".

На самом же деле (для краткости картину предельно упрощаем) мозг человека – это весьма сложная многоуровневая система. Он структурно делится на отделы, выполняющие различные функции, и сейчас при использовании самых передовых приборов и методов изучения не найдено никаких "областей-сачков". Если, разумеется, речь не идет о каких-то серьезных заболеваниях или повреждениях. В целом эволюция и естественный отбор не поощряет сохранение и развитие чего-то ненужного, тем более такого энергозатратного, как мозг.

Поскольку имеется "разделение труда", нет никакой необходимости в одновременной работе всех нейронов. Если вы лежите в тишине на шезлонге с закрытыми глазами и отдыхаете, то многие нейроны, отвечающие за движения, обработку части сенсорной информации, речь, какие-то бурные эмоции, просто не задействуются. Если представить, что мы в какой-то момент возбудим все нейроны одновременно, то это, как дать какому-нибудь компьютеру все возможные команды одновременно, в том числе взаимоисключающие. Это будет сенсорный, двигательный, эмоциональный и мыслительный коллапс. Как нетрудно догадаться, ни о каких суперспособностях здесь и речи не идет. Впрочем, конечно же, мозг можно тренировать, улучшать память, навыки мышления и творческие способности. Но это уже совсем другая история.

От отрицания до принятия

Другая байка, которую так любят эксплуатировать в массовой культуре – это концепция пяти стадий принятия смерти (или в некоторых поп-переложениях – горя, серьезных изменений в жизни), разработанная в конце 1960-х годов американским психологом швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс. Наблюдая за больными после того, как им оглашали смертельный диагноз, Кюблер-Росс выделила пять этапов, через которые они проходили: отрицание (это какая-то ошибка, на самом деле этого нет); гнев (ненависть к врачам, людям, у которых нет этих проблем, просто окружающим); торг ("сделка с судьбой", надо сделать так и так – и ситуация изменится); депрессия (подавленность, ощущение безвыходности ситуации, отчаяние); и принятие (смирение, понимание, что ничего изменить нельзя, успокоение).

Фрагмент из мультсериала "Робоцып"

Отсылку к этим стадиям переживаний тоже очень часто можно встретить во всевозможных информационных источниках. Но является ли эта схема научной? На первый взгляд, описанные этапы действительно звучат реалистично, и многие хотя бы по некоторым пунктам могут узнать себя при переживании каких-то сложных жизненных моментов. Но нужно понимать, что источником данных для созданной концепции являлся личный опыт Элизабет Кюблер-Росс при работе с умирающими людьми. А это обуславливает появление сразу нескольких искажающих эффектов, что очень сильно бьет по объективности исследования.

Очевидно, что данные этапы могут идти не по порядку (о чем в принципе тоже писала Кюблер-Росс) или вообще проявляться лишь часть из них. У кого-то сразу смирение, кто-то от начала и до конца пребывает в депрессии и так далее. Так что здесь можно говорить, скорее, о выявлении пяти форм переживаний (причем при желании можно выделить и другие), а не о неком процессе, закономерности. Негативным моментом концепции может служить то, что некоторые люди могут воспринимать эту схему как внушение, руководство к действию, и проходить через негативные переживания, которые в ином случае были бы им не свойственны.

Также пару слов стоит сказать о самой Элизабет Кюблер-Росс. Ее репутация как ученого не была кристально чистой и однозначной. В своих книгах, лекциях и семинарах она затрагивала темы внетелесных путешествий в загробной жизни, сотрудничала с медиумами, водила к ним своих пациентов, увлекалась сомнительными эзотерическими практиками. В общем, была натурой "увлеченной".

Да всю правду доложи

Такая вещь как гипноз в массовом сознании тоже весьма мистифицирована. В художественных книгах и фильмах данный процесс очень часто больше напоминает некую супергеройскую способность. Человека можно на раз-два усыпить, выведать у него всю правду, обездвижить, внушить что угодно, заставить что-то забыть, довести до оргазма и даже отправить в путешествие в "прошлую жизнь". Насколько все это реально?

Здесь ситуация двоякая. Действительно есть широкое поле для деятельности. Можно, например, избавить человека от какой-то фобии, привить отвращение к сигаретному дыму и алкоголю, скорректировать некоторые жизненные установки, да и просто улучшить текущее эмоциональное состояние и создать раскрепощенный творческий настрой и многое другое. Подчас это тонкая и ответственная работа.

Сцена из ужастика "Прочь". Главного героя гипнотизирует мать его возлюбленной. В принципе для кино – не самый плохой вариант.

Но здесь не идет речи о том, что любой встречный на улице по щелчку пальцев гипнотизера будет превращаться в послушную безвольную марионетку. Люди, продающие обучающие курсы или представления эстрадного гипноза, при демонстрации своих возможностей зачастую прибегают к помощи специальных особо внушаемых людей (заранее заготовленных, или вычлененных из зрительской аудитории), или даже просто подставных лиц, разыгрывающих спектакль.

Конечно, существуют и техники "насильственного" воздействия. Их используют в грубой вульгарной форме, например, цыгане, заставляя рациональное мышление жертвы сказать "я пас". Но подобные манипуляции пройдут далеко не со всеми и не во всех ситуациях. Жертв, имеющих нужный типаж и подходящее эмоциональное состояние специально высматривают. Есть кое-что "боевое" и в арсенале специальных служб. Это весьма серьезные и действенные вещи, но обучать подобным навыкам обывателей с улицы едва ли кто будет.

Аспектов, где возможности гипноза гиперболизированы или мистифицированы, множество. Мы для примера рассмотрим мифы о памяти. Не соответствует действительности мнение, что воспоминания человека под гипнозом всегда истинны. Человеческая память – это, как некоторые думают, не "запись" события на "пленку видеомагнитофона". На самом деле она всегда субъективна, может быть неточна в плане адекватности реальным событиям, изменяться со временем, подвергаться серьезным искажениям при манипуляциях со стороны других людей. Может возникать и ложная память – воспринимаемые за истину воспоминания о событиях, которых на самом деле никогда не было.

Именно поэтому в работе следователей, например, можно иногда прибегнуть к гипнозу как к нетрадиционному средству с целью попробовать найти зацепки для нахождения ранее пропущенных вещественных доказательств. Но никогда сами показания свидетеля под гипнозом не будут считаться доказательством. Выражение "врет как очевидец" появилось не просто так. И дело не в злонамеренности, а в том, что человек помнит так, как ему запомнилось, и далеко не всегда так, как было на самом деле. А простая предубежденность гипнолога и определенные формулировки задаваемых вопросов могут породить псевдовоспоминания. Это многократно показано в различных экспериментах. То есть человек, буду уверенным в своей кристальной честности и полной правоте, может оклеветать невиновного человека. Прецеденты в мировой практике, увы случались не раз.

Что касается толп так называемых "регрессологов", которые зарабатывают на жизнь тем, что погружают людей в "воспоминания о прошлых жизнях", то это наглядный пример того, как наш разум способен моделировать то, чего на самом деле не было. Корректно поставленные эксперименты со специальными методами, призванными проверить такие "воспоминания" на истинность, многократно доказывали, что получаемая во время подобных сессий информация зачастую ошибочна, она опирается на знания из текущего жизненного опыта или вовсе на обычную фантазию.

Основной инстинкт

Этот миф носит терминологический характер. У всех у нас на слуху выражения "инстинкт размножения", "родительский инстинкт", "инстинкт выживания" и прочие. Очень часто человеческое поведение объясняется каким-то из этих "инстинктов", который ой как трудно пересилить. Но пикантный нюанс заключается в том, что в строгом смысле слова инстинктов у человека нет (практически).

Инстинкт – это форма врожденного адаптивного поведения, проявляющегося в виде стереотипных и видоспецифических реакций. Состоит он из врожденной потребности и ключевого стимула, который запускает фиксированную поведенческую программу. Это позволяет не самым развитым животным успешно решать их биологически обусловленные задачи.

Однако в эволюционном плане люди гораздо сложнее, и решают они куда более масштабные и нетривиальные задачи. Поэтому следование "топорным" безапелляционным врожденным программам для нас неэффективно. К биологическим предрасположенностям добавляется научение в процессе получения жизненного опыта, а также рациональное мышление. Это делает поведение более гибким и адекватным окружающим условиям.

Разумеется, очень многое в нашем поведении имеет врожденные биологически обусловленные корни, но в строгом смысле все это не инстинкты. И никаких инстинктов выживания и размножения у человека на самом деле нет. Просто, попав в широкое употребление, содержание понятия в обывательском обиходе претерпело изменения, и теперь зачастую инстинктами называют разнообразные рефлексы (простые моторные ответы на неспецифические раздражители) и биологические потребности, которые, порой минуя рациональное мышление, оказывают то или иное влияние на поведение человека.

Хотя, один инстинкт у человека на данный момент обнаружить все-таки удалось. Если один человек встречает другого, к которому он испытывает симпатию, расположение происходит кратковременное вскидывание бровей вверх (eyebrow flash). Это врожденное поведение, которое встречается у людей любых рас, культур, в том числе даже незрячих. С точки зрения науки на данный момент все остальное – не инстинкты.

Нужно "выпустить пар"

Бытует мнение, что накопившиеся негативные эмоции следует выплескивать, иначе внутри человека, как в кастрюле на плите, накрытой крышкой, накапливается эдакое давление, раздражение, которое в итоге может просто "сорвать крышку" и привести к неконтролируемым агрессивным всплескам (так называемая "гидравлическая модель гнева"). Как бы в подкрепление этой позиции появляются новости о том, что, например, японские компании открывают для своих сотрудников специальные комнаты, где они могут выплеснуть отрицательные переживания на специальных манекенах. Или что поступили в продажу специальные блокноты, которые необходимо рвать на мелкие кусочки, изливая свое раздражение. Также по всему миру, включая Россию, открывают "крэш-комнаты", где за умеренную плату можно разгромить весь имеющийся интерьер и, тем самым, снять стресс.

Но не все так просто. Исследования показывают, что если человек дает выход агрессии в активных "деструктивных" действиях, ему действительно может локально полегчать, отпустить, хотя и это не факт – некоторые эксперименты показали, что обида, злость, раздражение зачастую никуда не уходят. Но в то же время происходит как бы "дрессировка" собственной нервной системы на модель, мол, если я злюсь – я бью, крушу, ломаю и так далее. И если эту поведенческую схему должным образом закрепить, то она будет проявляться все чаще и чаще, а в итоге вообще может привести к вымещению агрессии с помощью прямого насилия в отношении реальных людей.

Впрочем, физическая активность действительно может помочь, если просто дать себе нагрузку, переключив свое внимание – но без "психов". Подойдет, например, поход в спортзал, бассейн, пробежки, танцы, активная уборка квартиры и тому подобное. Также нужно понимать, что воспитанный культурный человек вполне может совладать со своими эмоциями, управлять ими, не превращая себя в их заложника. Превращение собственных эмоций в ураган – это следствие привычки и собственного выбора стиля поведения.