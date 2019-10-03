Любовь ушла: стоит ли сохранять отношения

Любовь живет три года – так говорил Фредерик Бегбедер. Именно столько времени партнеры чувствуют себя окрыленными влюбленными. Постулат французского прозаика подтверждают и ученые биохимики.

С их точки зрения, трехлетний конфетно-букетный период – это не что иное, как сложный гормональный процесс. Нейробиологи вообще окрестили эту стадию неврозом навязчивых состояний и даже дали код такому психическому параноидальному расстройству – F63.9.

Впрочем, все в этом мире имеет свой конец, свое начало. На смену розовым очкам, бабочкам в животе и сладкому сумасшествию приходит безжалостная проза обыденности. Есть ли жизнь после любви и что делать, когда кажется, что отношения изжили себя и пора разводиться? Об этом "Дни.ру" рассказала бизнес-коуч, тренер Юлия Куликова-Цай.

Большинство пар по истечении трех лет переживает кризис отношений, им кажется, что они охладели друг к другу, а их роман из яркой сказки превратился в скучную рутину. Возникают претензии друг к другу, появляется раздражение, партнер уже не кажется таким прекрасным, каким виделся ранее. Один человек привыкает к отношениям и перестает оказывать знаки внимания своей половине. Второй партнер "включает обратку". Такое противостояние сопровождается дискоммуникацией, люди перестают слышать друг друга, их общение трансформируется во взаимное недовольство и постоянные упреки. Совершаются первые серьезные ошибки. Вместо того, чтобы напомнить друг другу о приятных моментах и действиях, каждый осыпает визави обвинениями – "ты не делаешь то, а ты не делаешь это, ты плохая, ты сякой". Это значит, что пришла пора серьезно задуматься над отношениями и что-то в них пересмотреть.

Возможно, это еще не конец связи. Можно сказать, что союз исчерпал себя лишь тогда, когда у одного из партнеров полностью меняется доминанта, или приоритеты, а второй не готов это принять. Например, один человек полностью погружается в работу, уходит в нее с головой, и на прежнее общение с партнером уже не остается времени. Впрочем, часто бывает, что даже не находя общих тем для разговоров, пара продолжает совместную жизнь по привычке, не испытывая друг к другу прежних чувств. Другая половина подстраивается, берет на себя бытовую часть сожительства, обоим удобно. Либо кто-то из партнеров принимает на себя финансовую сторону совместной жизни, что тоже вполне устраивает обоих.

"Такие отношения можно назвать созависимыми, - считает Юлия Куликова-Цай. – Они могут длиться довольно долго, а их участники будут чувствовать себя вполне комфортно. К чему развод? Сохранять ли такие отношения – личное дело партнеров. Психологи и коучи обычно рекомендуют им вспомнить о тех преимуществах и привлекательных характеристиках, которые они оценили друг в друге в самом начале романа, поскольку большинство пар уже не осознают ценности самих отношений".

Развод, кстати, тоже будет выходом, если такие условия тяготят и напрягают обоих. Но только на трезвую голову и по обоюдному согласию. Пока идет междоусобная война, эксперт расходиться не рекомендует. Лучше обоим заключить перемирие и обсудить дальнейшие планы.

"Взаимные претензии – хороший знак, это значит, что чувства еще не остыли, но накопились обиды, которые требуют выхода, мешают конструктивному диалогу и мирным переговорам. Партнерам необходимо осознать, что жизнь меняется, и время не стоит на месте, значит, нужно искать новые способы взаимодействия и коммуникации. Важно понять, чего они хотят друг от друга. Развестись или сохранить отношения? Каждый готов идти дальше своей дорогой или хочет остаться с близким человеком? Пара рушит союз потому, что один из двоих не хочет ввязываться в долгосрочные обязательства перед другим, а вторая сторона категорически не согласна продолжать закрывать на это глаза? Почему я хочу остаться с этим партнером? Какими вижу отношения в будущем? Как могу их улучшить? Честно ответив на эти вопросы, можно принять верное решение и сохранить связь" – подчеркивает эксперт.

Впрочем, подобный разбор полетов нередко помогает понять, что отношения действительно изжили себя, и сохранять по сути больше нечего. Чувства остыли, притяжения больше нет.

Психологи и коучи категорически настаивают на прекращении "кабальных" отношений. Что это значит? Когда присутствует насилие над одной из сторон, болезненная созависимость или, того хуже, издевательства и побои. Бежать, и как можно скорее. Возможно, обратиться к специалисту, который поможет найти оптимальный выход из такой ситуации. Принцип "смиритесь и терпите" здесь не действует, это губительный путь. Такие отношения сохранять ни в коем случае нельзя, каким бы болезненным не было расставание.

Нужно ли сохранять брак ради детей, ради прожитых лет и совместно нажитого имущества? Это самый частый вопрос. "Уверена, что отношения нужно сохранять не потому, что дети, прожитые годы или нажитое имущество, а потому, что есть любовь, взаимное чувство привязанности и уважения. Ссоры происходят в каждой семье, не стоит возводить их в масштабы катастрофы, нужно уметь договариваться. Только такой союз достоин, чтобы его хранили" – утверждает эксперт. По ее мнению, варианты сожительства, как в коммунальной квартире, все-таки бессмысленны. Ведь всегда есть возможность найти такого партнера, с которым обретешь счастье, гармонию, с которым будет максимально комфортно, тепло и душевно. Три года живет только страстная любовь, романтическая, а у мудрой и зрелой нет срока давности.