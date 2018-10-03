Почему не стоит есть в самолете

Чего только не пришлось есть популярным телеведущим и кулинарным гуру – живого осьминога в Корее, змеиное вино во Вьетнаме, тарантулов во фритюре в Камбодже, суп из птичьих гнезд в Китае, мясо протухшей акулы в Исландии, жареных тараканов в Таиланде. Но экстремальные дегустаторы, которым довелось попробовать самые неожиданные блюда, категорически отказываются от еды в самолете. Почему они занесли бортовое питание в черный список, Dni.Ru рассказала велнес-коуч Полина Максимова.

Чаще всего мы едим в самолете от скуки, а не от чувства голода. Особенно, если перелеты не очень длительные и занимают всего несколько часов. "Тележка с едой и напитками в руках стюардесс – это, как правило, еще одна возможность скоротать время. Несмотря на то, что пища не самая лучшая и качественная. Пожалуй, на земле от подобного рациона отказались бы многие. По вполне объективным причинам", – говорит Полина Максимова.

НЕОСОЗНАННОЕ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Прием пищи "за компанию", может привести к набору лишних килограммов. Тем более, если нет острого чувства голода. Журналы прочитаны, кино закончилось, разговоры наскучили, заняться нечем, а вокруг все аппетитно шуршат упаковками от "авиационного корма". Неосознанный порыв присоединиться к массовой трапезе не приносит пользы или удовольствия, особенно тем, кто следит за своим питанием. Лучше потратить это время на сон или интересную книгу.

НЕВКУСНАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА. Из-за пониженного уровня влажности воздуха и низкого давления на борту вкусовые рецепторы человека работают хуже. Вдобавок, на земле еду готовят таким образом, чтобы она не испортилась при повторном разогреве после заморозки. По этим двум причинам в самолетный рацион включено много усилителей вкуса и пищевых добавок, что явно не добавляет продуктам полезности. Лучше плотно поесть перед полетом или, по возможности, взять что-то с собой в самолет.

ВСЕ, ЧТО НЕ ВОДА – ЭТО ЕДА. Соки, газировки, алкогольные напитки мало того, что калорийны, так еще и не утоляют жажду, а наоборот – обезвоживают организм. Во время авиаперелета это чревато неприятными последствиями для здоровья, так как перепады давления сказываются на нем не лучшим образом. Кроме того, чересчур низкий уровень влажности в салоне самолета плохо влияет на кровеносную систему человека. Организму необходима чистая, негазированная вода, которую нужно пить часто и малыми порциями.

АЭРОФОБИЯ И СТРЕСС. Боятся летать даже заядлые путешественники. Поэтому время обеда и напитков в самолете для многих является временным избавлением от страха и стресса. Как правило, эти переживания заедают, что позволяет успокоиться и отвлечься. Однако запустить механизм расслабления можно с помощью дыхательной гимнастики и легкой разминки, полезной для суставов. Даже регулярные прогулки по проходу самолета будут эффективны в этом случае.

НА ВСЕХ НЕ УГОДИШЬ. Любопытно, как поварам авиакомпаний удается создать универсальное меню с учетом не только особенностей перелета, но и вкусовых пристрастий миллионной армии пассажиров? Ведь угодить всем – задача не из легких. Самолетный обед представляет из себя весьма скудный набор примитивных продуктов. Гурманам и тем, кто предпочитает правильно питаться, трудно будет смириться с таким положением вещей. А требовать от персонала индивидуального подхода можно либо в бизнес-классе, либо за дополнительную плату. С одной стороны, всегда есть выбор, с другой – лишние расходы.

Есть или не есть – каждый решает для себя сам, в зависимости от личных предпочтений, возможностей и обстоятельств. При длительных перелетах и лояльном отношении к самолетным рационам, пожалуй, можно закрыть глаза на их недостатки. Но если существует способ избежать приема "авиационного корма" во время воздушного путешествия, стоит им воспользоваться.