Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое пристрастие к мороженому во время посещения авиасалона "МАКС-2017" в подмосковном Жуковском. Президент купил сладкое лакомство не только себе, но и угостил мороженым всю правительственную делегацию. Dni.Ru решили выяснить – какое мороженое любит президент.

Любовь Путина к одному из самых популярных десертов – факт широко известный. Бывший шеф-повар кремлевской кухни Виктор Беляев рассказывал, что президент очень любит мороженое. Причем обычное: пломбир или фруктовое. "Мы всегда старались, когда устраивались приемы, в любой десерт хоть шарик мороженого, но положить", - говорил Беляев в одном из интервью. Сам Путин, отвечая на вопрос о своих кулинарных пристрастиях, признавался: "К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого".

Как удалось выяснить, президент точно знает "Вологодский пломбир" от компании "Айсберри", одного из традиционных поставщиков кремлевской кухни. Качество этого продукта неоднократно подтверждалось на самом высоком уровне.

"Нам безусловно приятно, что президент знает несколько наших марок, и еще нам приятно, что в России есть минимум несколько отечественных производителей, делающих достойное мороженое, которое по качеству не уступает, а скорее превосходит продукцию западных компаний", – отметил генеральный директор ГК "Айсберри" Роман Лола в интервью "МК".

Кстати, Путин часто с радостью угощает мороженым и свое окружение, и гостей. В начале осени 2016 года президент во время встречи перед саммитом G20 угостил мороженым председателя КНР Си Цзиньпиня. О страсти китайцев к российскому лакомству Путину накануне этого события рассказали бизнесмены из Поднебесной. Он не забыл этого и преподнес китайскому лидеру в подарок целую коробку мороженого.