Какое мороженое любит президент

Обвинения Гульнары Каримовой Свадьба внука Пугачевой Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:29
Лобода влюбилась в немецкого рокера
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
20:07
Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
19:49
В Абхазии рухнул самолет с россиянами
19:40
Курс антибиотиков вредно доводить до конца
19:30
Что случилось с лицом Валерия Леонтьева
19:17
Мужчина отправился в нокаут из-за горячей красотки (видео)
19:08
Продавцы фальсификата раскошелятся на миллион
18:56
Ученые описали уникальные предсмертные видения
18:45
Собчак обставила Баскова и Гагарину
18:25
Мара Багдасарян странно оправдалась за езду без прав
18:18
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Общество

Какое мороженое любит президент

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое пристрастие к мороженому во время посещения авиасалона "МАКС-2017" в подмосковном Жуковском. Президент купил сладкое лакомство не только себе, но и угостил мороженым всю правительственную делегацию. Dni.Ru решили выяснить – какое мороженое любит президент.
прочитано 252 раза

Любовь Путина к одному из самых популярных десертов – факт широко известный. Бывший шеф-повар кремлевской кухни Виктор Беляев рассказывал, что президент  очень любит мороженое. Причем обычное: пломбир или фруктовое. "Мы всегда старались, когда устраивались приемы, в любой десерт хоть шарик мороженого, но положить", - говорил Беляев в одном из интервью. Сам Путин, отвечая на вопрос о своих кулинарных пристрастиях, признавался: "К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого".

Как удалось выяснить, президент точно знает "Вологодский пломбир" от компании "Айсберри", одного из традиционных поставщиков кремлевской кухни. Качество этого продукта неоднократно подтверждалось на самом высоком уровне.

"Нам безусловно приятно, что президент знает несколько наших марок, и еще нам приятно, что в России есть минимум несколько отечественных производителей, делающих достойное мороженое, которое по качеству не уступает, а скорее превосходит продукцию западных компаний", – отметил генеральный директор ГК "Айсберри" Роман Лола в интервью "МК".

Кстати, Путин часто с радостью угощает мороженым и свое окружение, и гостей. В начале осени 2016 года президент во время встречи перед саммитом G20 угостил мороженым председателя КНР Си Цзиньпиня. О страсти китайцев к российскому лакомству Путину накануне этого события рассказали бизнесмены из Поднебесной. Он не забыл этого и преподнес китайскому лидеру в подарок целую коробку мороженого.

Автор: Александр Комаров28 июля 2017, 12:46

комментарии

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в немецкого рокера
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука

Роскошный образ Примадонны поразил гостей
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Юлия Началова оскандалилась в Италии

Певица довела до истерики работницу заправки
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru