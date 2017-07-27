В Москве резко упали продажи мороженого

Союз мороженщиков России отчитался о падении продаж холодного лакомства в Москве. По данным организации, в начале лета жители столицы начали покупать мороженое в три раза реже.

Низкие показатели связали с плохой погодой, сообщает агентство городских новостей "Москва". "Особенно это актуально для Московского региона, так как в первые летние месяцы здесь стояла холодная погода, а, например, за Уралом наоборот была жара, и продажи шли очень эффективно", – сообщили в организации. Выйти на уровень продаж 2016 года удастся только в том случае, если жара в Москве не спадет до конца лета, передает "Газета.ru".