Дочь Сати Спиваковой вышла замуж

Дочь знаменитого скрипача и дирижера Владимира Спивакова и его супруги Сати вышла замуж. Татьяна и ее избранник Томас Маталу сначала обвенчались в храме на Большой Ордынке, а затем отправились гулять на Воробьевы горы.

О счастливом событии сообщила мать Татьяны. Актриса и телеведущая Сати Спивакова выложила у себя в Instagram множество свадебных фото. "Свадьба доченьки! Будь счастлива родная моя. Еще одна – замужем: еще одни красавец-зять", – гордо подписала снимок она.

Стоит отметить, что в необычном свадебном наряде Татьяна выглядела сногшибательно. Для церемонии венчания она выбрала элегантное платье от Elie Saab. Голову девушки украшали белоснежные живые пионы, передает журнал Tatler. Пара обвенчалась в храме иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

ЛЮБОВЬ❤️#justaperfectday #mesamours❤️❤️ Публикация от sati spivakova (@satispivakova) Июн 19 2017 в 11:02 PDT

После бракосочетания молодые и их гости отправились гулять на Воробьевы горы, где устроили прекрасную фотосессию. Позже, для вечеринки в ресторане "Турандот" Татьяна переоделась в роскошный наряд от Vera Wang. Именно в нем девушка устроила зажигательные танцы вместе со своим новоиспеченным мужем Томасом Маталу. Видео танца молодоженов Сати также опубликовала у себя в микроблоге.

Доченька ❤️⭐️������ Поздравляю!!!!���������� Публикация от sati spivakova (@satispivakova) Июн 19 2017 в 11:07 PDT

Торжество было весьма скромным, семейным. Со стороны Татьяны было всего 18 человек – только близкие друзья и родственники. Со стороны ее избранника – только родители и крестные.