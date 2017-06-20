Дочь Сати Спиваковой вышла замуж
О счастливом событии сообщила мать Татьяны. Актриса и телеведущая Сати Спивакова выложила у себя в Instagram множество свадебных фото. "Свадьба доченьки! Будь счастлива родная моя. Еще одна – замужем: еще одни красавец-зять", – гордо подписала снимок она.
Стоит отметить, что в необычном свадебном наряде Татьяна выглядела сногшибательно. Для церемонии венчания она выбрала элегантное платье от Elie Saab. Голову девушки украшали белоснежные живые пионы, передает журнал Tatler. Пара обвенчалась в храме иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.
После бракосочетания молодые и их гости отправились гулять на Воробьевы горы, где устроили прекрасную фотосессию. Позже, для вечеринки в ресторане "Турандот" Татьяна переоделась в роскошный наряд от Vera Wang. Именно в нем девушка устроила зажигательные танцы вместе со своим новоиспеченным мужем Томасом Маталу. Видео танца молодоженов Сати также опубликовала у себя в микроблоге.
Торжество было весьма скромным, семейным. Со стороны Татьяны было всего 18 человек – только близкие друзья и родственники. Со стороны ее избранника – только родители и крестные.
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