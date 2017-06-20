Перелеты на элитные курорты теряют в цене

В разгар отпускного сезона эксперты проанализировали спрос на дорогие пляжные направления с целью выявить, какие курорты привлекают наших соотечественников больше всего. Но собрав статистику за последние три года, помимо изменения предпочтений, аналитики увидели еще одну интересную закономерность – цены на авиабилеты на элитные пляжи в 2017 году упали в цене.

Об этом говорится в пресс-релизе компании OneTwoTrip, который оказался в распоряжении редакции Dni.Ru.

Эксперты проанализировали цены авиабилетов по дорогим пляжным направлениям, популярным среди пользователей сервиса. В подборку попали билеты в Майами, на Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, а также в Канкун и Пунта-Кану. Было проанализировано количество и стоимость билетов, которые пользователи покупали в первом полугодии 2015, 2016 и 2017 годов.

Самое серьезное изменение по обоим показателям, популярности и цене, показали билеты в Канкун: в 2017 году пользователи покупали их на 35% чаще, чем в 2016, при этом цена на них снизилась на 13%. Средняя стоимость билета в Канкун в этом году составила 56 700 рублей.

Также за три года вырос интерес путешественников к Маврикию. В 2017 году курорт интересует на 27% больше путешественников, чем в 2015 году. Остальные направления — Майами, Мале (столица Мальдивских островов), Сейшелы и Пунта-Кана – наоборот показали падение спроса на 35% и более.

При этом цены на авиабилеты по рассмотренным направлениям были максимальны в 2016 году, а этим летом снизились. Серьезнее всего – на 19% – упали цены на билеты на Сейшелы: в 2017 году улететь туда можно за 41 300 рублей (для сравнения, в 2016 билет стоил от 49 200 рублей). На втором месте билеты в Пунта-Кану: они показали снижение на 16% (53 500 рублей в 2017 году против 61 800 рублей в 2016). Рост цен показали только билеты в Мале: цена выросла на 4%, и в 2017 году билет на Мальдивы стоит в среднем 38 300 рублей (в 2016 году – 36 800 рублей).