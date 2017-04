Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля

Первое апреля – никому не верю. Но Dni.Ru верить можно! Музыка, изысканная кулинария, кино и спектакли в традиционном недельном обзоре.

31 марта, пятница

В столице отметят наградами спешных и деловых женщин – в этот день в ресторане Backstage пройдет вручение первой независимой премии для деловых женщин Charmous. Успешных и деловых женщин будут чествовать за личные и профессиональные достижения в сфере бизнеса, политики, спорта, культуры, искусства и науки, а так же общественной деятельности: всего мероприятие соберет более 300 успешных и красивых женщин нашей страны. В числе номинаций: "Лучший руководитель госкорпорации", "Лучший дизайнер одежды", "Лучший руководитель в сфере ювелирного искусства", "Лучший руководитель компании в сфере финансов", "Лучший ресторатор", "Лучшая спортсменка года" и так далее. Среди номинантов: Мария Захарова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Юлия Высоцкая, Эвелина Хромченко, Наташа Королева, Екатерина Федорова, Нина Чусова, и другие.

На сцене Центрального Дома Культуры Железнодорожников покажут спектакль "Мужчина с доставкой на дом". В главной роли Заслуженная артистка России Елена Воробей. Это легкая и беззаботная комедия, где действующие лица пытаются любой ценой обрести свое счастье, пройти через все испытания и найти любовь. Также в постановке принимают участия другие звезды: Михаил Полицеймако, Дмитрий Миллер, Оскар Кучера и Анна Невская.



1 апреля, суббота

Этой весной в МФК "Кунцево Плаза" пройдет серия кулинарных мастер-классов, где свои умения покажут знаменитости из мира шоу-бизнеса: Ирена Понарошку, Юля Барановская, Анфиса Чехова и Стас Костюшкин. 1 апреля Ирена Понарошку будет готовить брокколи с сыром при поддержке шеф-повара ресторана авторской кухни Isola. Начало в 14:00.

В Крокус Сити Холле с программой "Мой брат" выступит Валерий Меладзе. "Мы с Костей всегда были совершенно разными, – рассказывает о своем брате Валерий. – Единственное, что нас объединяло, это музыка. Мы слушали всю хорошую музыку, независимо от стиля. Этого оказалось достаточно, чтобы связать нас воедино на всю жизнь. Даже сейчас, живя в разных городах и разных странах, мы остаемся неразделимым целым". На большом сольном концерте прозвучат самые известные, а также новые песни.

В ресторане Stage собираются отметить "День дурака" презентацией бургера для левшей. В программе мероприятия: презентация самого бургера, DJ-сет от резидента клуба Motel (Михаила "Майки" Полтавского), создание полотна в стиле граффити с участием всех гостей и автограф-сессия со знаменитостями. На вечеринку планируют заглянуть телеведущий Андрей Эйхфус, актриса Жанна Эппле, Ильшат Шабаев (Танцы), телеведущая Катя Жужа, телеведущая Нелли Ермолаева, Александр Бердников и Алексей Кабанов (Корни), певицы Эльвира Т и Габриэла, Елена Борщева (Comedy Women), Юлия Паршута и другие.

2 апреля, воскресенье

В клубе RED неординарный рэп-исполнитель Big Russian Boss представит поклонникам вторую часть своего нового альбома "Воскрес". Музыкант получил популярность благодаря своему необычному имиджу и чувству юмора. По сценической легенде, этот персонаж приехал из Майaми, чтобы "устроить турне по России и обучить своих поклонников хастл-стрельбе и техникам хождения по воде". Помимо новинок на концерте будут исполнены уже известные хиты, в вечере примут участие Young P&H и команда Hustle Hard Flava.

В клубе Volta выступит Доро Пеш (DORO), обаятельная властительница рок-сцены и королева сотен heavy-metal сердец. Зрителей ожидает яркое шоу, где будут исполнены лучшие песни за 30-летнюю карьеру артистки. Еще в середине 80-х Доро развенчала стереотип, что женщины – не для тяжелого рока. Она стала первой рок-леди, выступившей перед 120-тысячной аудиторией. И вот спустя столько лет запал никуда не пропал, и дива по-прежнему готова зажигать.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится шоу-концерт "Симфонические Рок-Хиты", в котором принимает участие Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA". Публике будет представлена новая программу, в которую вошли культовые произведения в стиле рок таких исполнителей, как Led Zeppelin, Linkin Park, Deep Purple, Limp Bizkit, The Beatles, Europe, Scorpions, Nirvana, Queen, Depeche Mode, Aerosmith, Rammstein, Metallica, Muse и других. Зрителей ждет мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов, которые сделают легендарные композиции еще более мощными и поражающими.

В Крокус Сити Холле покажут импровизационное шоу "ПрожекторПерисХилтон". На одной сцене вновь соберутся остроумные и ироничные телеведущие – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. В обычном неформальном разговоре звезды будут размышлять над злободневными новостями и событиями.

А в Клубе Игоря Бутмана на Таганке стартует Второй международный фестиваль музыкального юмора. В этот день на сцене зажгут горячие итальянцы Spaghetti Swing – сенсационный джазовый проект, настоящее воплощение итальянской dolce vita. Следом концерт дадут датчане Jordans Drive, исполняющие гремучую смесь из джаза, ска и рок-н-ролла. Они устроят безудержные танцы, плавно перетекающие в зал. Россию на фестивале представит трио выдающегося пианиста и вокалиста Олега Аккуратова при участии знаменитого американского барабанщика Томми Кэмпбелла.



3 апреля, среда

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет-сказку "Щелкунчик" Андрея Петрова. О постановке говорят, что это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио 'Орфей'.

4 апреля, вторник

Ресторан Quadrum в московском отеле Four Seasons принимает гастроли известного итальянского шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, шеф-повара отелей Seasons Florence и Four Seasons Hotel Milano Вито Моллика. Специально для столичных гурманов Моллика подготовил три эксклюзивных сет-меню, состоящих из пяти блюд каждое. Блюда первого ужина серии, который пройдет 4 апреля, дополнит сет шампанских вин от домов Geoffroy и Pierre Gimonnet et Fils. Также гости вечера-открытия смогут узнать про терруары Шампани лично от главных виноделов шампанских домов Дидье Жимоне и Жан-Батиста Жофруа. Гастроли именитого шефа продлятся до 6 апреля.

На сцене Крокус Сити Холла отыграет концерт Томми Эммануэль. Это австралийский гитарист-виртуоз без музыкального образования, который начал играть на гитаре в четыре года. Каждый концерт артиста – это незабываемое шоу, где одиночка на сцене, попеременно меняя гитары, заменяет собой парочку симфонических оркестров и рок-бэндов.

В кинотеатре "Октябрь" откроется 20–й по счету юбилейный фестиваль итальянского кино N.I.C.E. За 6 дней зрители смогут увидеть новое итальянское кино и обсудить увиденное с его создателями. Этот фестиваль с момента его основания призван знакомить российского зрителя с современным итальянским кинематографом. Во время смотра будет представлено 17 фильмов различных жанров– комедии, драмы, документальное кино. Среди лент, которые увидят наши зрители – "Счастье ничего не стоит", "Слова любви", "Быстрая, как ветер", "Вторая весна", "Невидимый игрок", "В одном прекрасном месте" и другие. Фильмы будут показаны в кинотеатре "Октябрь", который станет основной площадкой, а также в конференц-зале Третьяковской галереи и в Мультимедиа-арт – музее.

На открытии в кинотеатре "Октябрь" будет демонстрироваться лента Паоло Вирдзи "Как чокнутые". Открытие состоится при участии директора фестиваля Вивианы Дель Бианко, директора итальянского института культуры в Москве Ольги Страда, историка кино Наума Клеймана, режиссеров Миммо Калопрести и Франческо Феи.

5 апреля, среда

На сцене Крокус Сити Холла вновь покажут грандиозное светомузыкальное представление "Страсти по Матфею". Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, Его смерти и воскресении, изложенное в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном шоу. Помимо визуальных эффектов масштабно и само исполнение музыкального произведения: три хора, солисты и большой симфонический оркестр.

6 апреля, четверг

В Крокус Сити Холле состоится большой концерт Елены Ваенги. Артистка в особых представлениях она не нуждается. Гостей ждет мощная энергетика песен и теплая атмосфера.

В кино выходит отечественный фильм "Время первых", посвященный космической гонке времен Холодной войны. Вот-вот должен состоятся первый в истории выход человека в открытый космос, советского человека. Но за две недели до старта взрывается тестовый корабль, и времени на разбор полетов просто нет... Павел Беляев и Алексей Леонов готовы совершить настоящий подвиг. Но даже в таких условиях никто не мог ожидать, с чем они столкнутся в полете.