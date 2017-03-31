Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
13:10
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
13:09
Мнение: Mazda 3 – доступный седан для города
13:07
Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче
13:07
Казаченко перепутал адреса невесты и любовницы
12:57
В Берлине эвакуируют аэропорт
12:49
Злобный водитель разбил молотком машину обидчика (видео)
12:44
Кремль отказался говорить о семейных отношениях Трампа
12:34
В метро Петербурга нашли подозрительный предмет
12:27
В Петербурге коллектор угрожал взорвать дом должника
12:23
Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам
12:17
Первое фото Анны Седоковой из роддома
12:11
Раненого прохожего бросили в центре Москвы
12:09
Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии
11:49
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
11:34
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
11:26
Регионы ощущают пользу от "Платона"
11:23
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
11:22
Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
11:09
В Турции прогремел мощный взрыв
11:00
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:37
У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое
10:28
Москвичам пообещали потепление до 17 градусов
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
10:04
В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
09:55
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:19
Трамп выгнал на улицу толпу красоток
09:18
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены новые полезные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:34
Россиянам пообещали существенный рост зарплат
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
22:04
Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
21:45
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:48
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
Меркель собирается к Путину для спасения мира
20:00
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
19:21
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
19:11
На Джигурду обрушился новый удар
19:02
Холод помогает собраться с мыслями
19:01
По программе "Моя улица" благоустроят дворы
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:25
Шурыгина рассказала про свой первый раз
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
18:01
Галкин в плавках восхитил подтянутым телом
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:32
Ученые вывели правила привлекательности для мужчин
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:33
Жена Кержакова показала новорожденного малыша
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:18
Любовница родила Кончаловскому наследника
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:37
Сергей Лазарев опубликовал фото сына
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:14
"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:15
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Lifestyle

Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля

Фото: pixabay.com
Первое апреля – никому не верю. Но Dni.Ru верить можно! Музыка, изысканная кулинария, кино и спектакли в традиционном недельном обзоре.
прочитано 1919 раз

31 марта, пятница

В столице отметят наградами спешных и деловых женщин – в этот день в ресторане Backstage пройдет вручение первой независимой премии для деловых женщин Charmous. Успешных и деловых женщин будут чествовать за личные и профессиональные достижения в сфере бизнеса, политики, спорта, культуры, искусства и науки, а так же общественной деятельности: всего мероприятие соберет более 300 успешных и красивых женщин нашей страны. В числе номинаций: "Лучший руководитель госкорпорации", "Лучший дизайнер одежды", "Лучший руководитель в сфере ювелирного искусства", "Лучший руководитель компании в сфере финансов", "Лучший ресторатор", "Лучшая спортсменка года" и так далее. Среди номинантов: Мария Захарова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Юлия Высоцкая, Эвелина Хромченко, Наташа Королева, Екатерина Федорова, Нина Чусова, и другие.

Премия CHARMOUS. Фото: charmous.ru

На сцене Центрального Дома Культуры Железнодорожников покажут спектакль "Мужчина с доставкой на дом". В главной роли Заслуженная артистка России Елена Воробей. Это легкая и беззаботная комедия, где действующие лица пытаются любой ценой обрести свое счастье, пройти через все испытания и найти любовь. Также в постановке принимают участия другие звезды: Михаил Полицеймако, Дмитрий Миллер, Оскар Кучера и Анна Невская.

1 апреля, суббота

Этой весной в МФК "Кунцево Плаза" пройдет серия кулинарных мастер-классов, где свои умения покажут знаменитости из мира шоу-бизнеса: Ирена Понарошку, Юля Барановская, Анфиса Чехова и Стас Костюшкин. 1 апреля Ирена Понарошку будет готовить брокколи с сыром при поддержке шеф-повара ресторана авторской кухни Isola. Начало в 14:00. 

Валерий Меладзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В Крокус Сити Холле с программой "Мой брат" выступит Валерий Меладзе. "Мы с Костей всегда были совершенно разными, – рассказывает о своем брате Валерий. – Единственное, что нас объединяло, это музыка. Мы слушали всю хорошую музыку, независимо от стиля. Этого оказалось достаточно, чтобы связать нас воедино на всю жизнь. Даже сейчас, живя в разных городах и разных странах, мы остаемся неразделимым целым". На большом сольном концерте прозвучат самые известные, а также новые песни.

В ресторане Stage собираются отметить "День дурака" презентацией бургера для левшей. В программе мероприятия: презентация самого бургера, DJ-сет от резидента клуба  Motel (Михаила "Майки" Полтавского), создание полотна в стиле граффити с участием всех гостей и автограф-сессия со знаменитостями. На вечеринку планируют заглянуть телеведущий Андрей Эйхфус, актриса Жанна Эппле, Ильшат Шабаев (Танцы), телеведущая Катя Жужа, телеведущая Нелли Ермолаева, Александр Бердников и Алексей Кабанов (Корни),  певицы Эльвира Т и Габриэла, Елена Борщева (Comedy Women), Юлия Паршута и другие. 

2 апреля, воскресенье

В клубе RED неординарный рэп-исполнитель Big Russian Boss представит поклонникам вторую часть своего нового альбома "Воскрес". Музыкант получил популярность благодаря своему необычному имиджу и чувству юмора. По сценической легенде, этот персонаж приехал из Майaми, чтобы "устроить турне по России и обучить своих поклонников хастл-стрельбе и техникам хождения по воде". Помимо новинок на концерте будут исполнены уже известные хиты, в вечере примут участие Young P&H и команда Hustle Hard Flava.

В клубе Volta выступит Доро Пеш (DORO), обаятельная властительница рок-сцены и королева сотен heavy-metal сердец. Зрителей ожидает яркое шоу, где будут исполнены лучшие песни за 30-летнюю карьеру артистки. Еще в середине 80-х Доро развенчала стереотип, что женщины  – не для тяжелого рока. Она стала первой рок-леди, выступившей перед 120-тысячной аудиторией. И вот спустя столько лет запал никуда не пропал, и дива по-прежнему готова зажигать.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится шоу-концерт "Симфонические Рок-Хиты", в котором принимает участие Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA". Публике будет представлена новая программу, в которую вошли культовые произведения в стиле рок таких исполнителей, как Led Zeppelin, Linkin Park, Deep Purple, Limp Bizkit, The Beatles, Europe, Scorpions, Nirvana, Queen, Depeche Mode, Aerosmith, Rammstein, Metallica, Muse и других.  Зрителей ждет мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов, которые сделают легендарные композиции еще более мощными и поражающими. 

CONCORD ORCHESTRA. Фото: vk.com/concord_orchestra

В Крокус Сити Холле покажут импровизационное шоу "ПрожекторПерисХилтон". На одной сцене вновь соберутся остроумные и ироничные телеведущие – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. В обычном неформальном разговоре звезды будут размышлять над злободневными новостями и событиями.

А в Клубе Игоря Бутмана на Таганке стартует Второй международный фестиваль музыкального юмора. В этот день на сцене зажгут горячие итальянцы Spaghetti Swing – сенсационный джазовый проект, настоящее воплощение итальянской dolce vita. Следом концерт дадут датчане Jordans Drive, исполняющие гремучую смесь из джаза, ска и рок-н-ролла. Они устроят безудержные танцы, плавно перетекающие в зал. Россию на фестивале представит трио выдающегося пианиста и вокалиста Олега Аккуратова при участии знаменитого американского барабанщика Томми Кэмпбелла. 

3 апреля, среда

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет-сказку "Щелкунчик" Андрея Петрова. О постановке говорят, что это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио 'Орфей'.

4 апреля, вторник

Ресторан Quadrum в московском отеле Four Seasons принимает гастроли известного итальянского шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, шеф-повара отелей Seasons Florence и Four Seasons Hotel Milano Вито Моллика. Специально для столичных гурманов Моллика подготовил три эксклюзивных сет-меню, состоящих из пяти блюд каждое. Блюда первого ужина серии, который пройдет 4 апреля, дополнит сет шампанских вин от домов Geoffroy и Pierre Gimonnet et Fils. Также гости вечера-открытия смогут узнать про терруары Шампани лично от главных виноделов шампанских домов Дидье Жимоне и Жан-Батиста Жофруа. Гастроли именитого шефа продлятся до 6 апреля.

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

На сцене Крокус Сити Холла отыграет концерт Томми Эммануэль. Это австралийский гитарист-виртуоз без музыкального образования, который начал играть на гитаре в четыре года. Каждый концерт артиста – это незабываемое шоу, где одиночка на сцене, попеременно меняя гитары, заменяет собой парочку симфонических оркестров и рок-бэндов.

В кинотеатре "Октябрь" откроется 20–й по счету юбилейный фестиваль итальянского кино N.I.C.E. За 6 дней зрители смогут увидеть новое итальянское кино и обсудить увиденное с его создателями. Этот фестиваль с момента его основания призван знакомить российского зрителя с современным итальянским кинематографом. Во время смотра будет представлено 17 фильмов различных жанров– комедии, драмы, документальное кино. Среди лент, которые увидят наши зрители – "Счастье ничего не стоит", "Слова любви", "Быстрая, как ветер", "Вторая весна", "Невидимый игрок", "В одном прекрасном месте" и другие. Фильмы будут показаны в кинотеатре "Октябрь", который станет основной площадкой, а также в конференц-зале Третьяковской галереи и в Мультимедиа-арт – музее.

На открытии в кинотеатре "Октябрь" будет демонстрироваться лента Паоло Вирдзи "Как чокнутые". Открытие состоится при участии директора фестиваля Вивианы Дель Бианко, директора итальянского института культуры в Москве Ольги Страда, историка кино Наума Клеймана, режиссеров Миммо Калопрести и Франческо Феи.

5 апреля, среда

"Страсти по Матфею". Фото: Крокус Сити Холл

На сцене Крокус Сити Холла вновь покажут грандиозное светомузыкальное представление "Страсти по Матфею". Повествование о последних днях земной жизни Иисуса Хриcта, Его смерти и воскресении, изложенное в Евангелии от Матфея, предстает перед зрителями в новом оригинальном сценическом воплощении – светомузыкальном шоу. Помимо визуальных эффектов масштабно и само исполнение музыкального произведения: три хора, солисты и большой симфонический оркестр.

6 апреля, четверг

В Крокус Сити Холле состоится большой концерт Елены Ваенги. Артистка в особых представлениях она не нуждается. Гостей ждет мощная энергетика песен и теплая атмосфера.

Елена Ваенга. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В кино выходит отечественный фильм "Время первых", посвященный космической гонке времен Холодной войны. Вот-вот должен состоятся первый в истории выход человека в открытый космос, советского человека. Но за две недели до старта взрывается тестовый корабль, и времени на разбор полетов просто нет... Павел Беляев и Алексей Леонов готовы совершить настоящий подвиг. Но даже в таких условиях никто не мог ожидать, с чем они столкнутся в полете. 

 

31 марта 2017, 09:41

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

Казаченко перепутал адреса невесты и любовницы
Кончаловский высказался о рождении сына
Первое фото Анны Седоковой из роддома
Павла Деревянко выгнали из-за хулиганства

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Лекция Антона Долина о Дэвиде Линче
Фильм "Время первых" провалился в прокате
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Экономика

Россиянам пообещали существенный рост зарплат

По словам экспертов ООН, в 2017 году доходы жителей нашей страны вырастут на 2-3%
Шоу-бизнес

Актер Игорь Верник показал свое новое лицо

Популярный артист изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову

Популярная актриса призналась, что ревела
Шоу-бизнес

Отец Дмитрия Диброва умер после ранений

Телеведущий рассказал, что его путь на экран был предопределен с детства

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru