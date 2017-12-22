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Lifestyle

Подарки на Новый год

Фото: GLOBAL LOOK press/Tom Schneider
Не все еще определились с выбором, какими подарками порадовать близких на Новый год. А ведь времени осталось совсем немного. Dni.Ru предлагают свои идеи интересных и полезных презентов, которыми вы можете смело воспользоваться. 
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сертификат Agent Provocateur, любая сумма

Сертификат Agent Provocateur. Фото: пресс-служба

Подарочный сертификат Agent Provocateur станет самым желанным подарком для любой женщины. Его счастливая обладательница сможет самостоятельно подобрать самое изысканное нижнее белье на свой вкус. В коллекции марки также есть пляжные принадлежности, домашняя одежда, "игровое" белье и аксессуары, чулки, аксессуары для свадьбы – много всего такого, о чем мечтает каждая представительница прекрасного пола. Сертификат вложен в конверт и украшен лентой. Приобрести и использовать его можно в любом магазине Agent Provocateur. Срок действия подарочного сертификата – 6 месяцев.

Адвент-календарь BABOR, от 6500 рублей

Адвент-календарь Babor. Фото: пресс-служба

Компания BABOR выпустила свой ежегодный лимитированный рождественский календарь, который станет актуальным подарком для женщины любого возраста. По сути это курс интенсивного ампульного ухода, которым так славится эта марка. В рождественскую коллекцию входят настоящие бьюти-хиты: бифазные ампулы "Контроль молодости" Doctor Babor и ночные ампулы "Активная регенерация". Также в рождественской коллекции классические увлажняющие ампулы, "Активатор коллагена" и ампулы с эффектом мгновенного лифтинга.

travel-сертификат от Biletix, любая сумма

Travel-сертификат от Biletix. Фото: пресс-служба

Интернет-сервис для путешественников Biletix в качестве новогоднего подарка предлагает  "Подарочный travel-сертификат". Это вроде бы обычный сертификат, к которым все давно привыкли, да только потратить его можно на путешествие своей мечты. Получатель получит доступ к авиабилетам более чем 700 авиакомпаний мира, способным отправить его по любому туристическому направлению. Время активация карты не ограничено. Идея отличная, так как осчастливить можно не только родных и близких, но и коллег, и деловых партнеров. А путешествие – это всегда новые впечатления, эмоции и силы. Что может быть лучше в новом году!

Наручные часы Diesel, от 28000 рублей   

Наручные часы Diesel Mr Daddy 2.0. Фото: watches.ru

Часы Diesel Mr. Daddy 2.0 – часть коллекции с брутальным дизайном. Массивный корпус, насыщенность элементами и несколько циферблатов, отображающих время в разных часовых поясах. Это достойное решение, если вы до сих пор задаетесь вопросом, а что же подарить мужчине. Статус, стиль, функциональность и надежность – модель найдет достойное место в ряду любимых аксессуаров.

Перезаряжаемый вибратор для пар, от 9890 рублей

Imtoy Zoo Dolphin. Фото: пресс-служба

Imtoy Zoo Dolphin – вибратор для пар, имеющий эргономичную форму, позволяющую одновременно стимулировать клитор и точку G. Кроме того, в изделие встроен бесшумный моторчик, который имеет 16 вариантов вибрации и способен работать в пользовательских режимах через специальное приложение Imtoy Zoo. Благодаря ему можно сделать так, чтобы вибрации были синхронизированы с любимой музыкой или даже с фильмами, жестами, голосом. Таким образом, музыкальные жанры "speed metal" и "drum and bass" становятся прерогативой самых отчаянных и отвязных людей. Модель выполнена из медицинского силикона, имеет нежное покрытие, водонепроницаема и защищена от пыли.

Одеяло Daily by T, от 2 299 рублей

Одеяло Daily by T. Фото: obi.ru

Одеяло Daily by T из бамбука – станет мягким, легким и универсальным подарком, способным создать уют и комфорт в любое время года. Чехол сделан из прочной, износостойкой, экологически чистой гипоаллергененной микрофибры, а значит прослужит долго, а использовать одеяло могут даже дети и люди чувствительной кожей. Специальная пропитка бамбуковым экстрактом создает антисептический эффект. Наполнитель состоит из мягкого и упругого полиэфирного волокна, дышащего и удерживающего тепло. Все вместе это дарит спокойный крепкий сон ночью, а утром состояние бодрости и прилива сил. Дополнительная скидка по промокоду.

Увлажнитель воздуха BALLU, от 3 999 рублей

Увлажнитель воздуха BALLU UHB-205. Фото: obi.ru

Увлажнитель воздуха BALLU UHB-205 – функциональный прибор с большим количеством возможностей, подходящий для использования в помещениях до 40 м2. На дисплее отображаются индикаторы влажности и температуры, что позволяет настроить в помещении оптимальный климат. Фильтр-картридж делает возможным очистку воды от излишков солей. Данное устройство – полезный подарок для уютной и комфортной жизни. Дополнительная скидка по промокоду

Аппарат "Дарсонваль", от 2690 рублей

Дарсонваль Welss WS 2320. Фото: ulmart.ru

Дарсонваль" WELSS WS 2320 – это эффективный и безопасный косметический аппарат высокочастотной электротерапии. Это проверенный метод, который насыщает организм кислородом, активизирует обменные процессы, нормализует кровообращение, улучшает сон и тонус мышц, укрепляет иммунитет. Регулярные процедуры, которые длятся 10-15 минут каждая, обеспечивают уход за кожей тела, головы и лица и повышают ее эластичность. Прибор имеет компактные габариты и отлично подходит для домашнего использования, эксплуатация проста и удобна. Дополнительная скидка по промокоду

Прибор для ухода за кожей головы Gezatone, от 5990 рублей

Прибор для ухода за кожей головы Gezatone HS575. Кадр youtube.com

Gezatone Healthy System HS 575 – это многофункциональный прибор для ухода за кожей головы, который предупреждает или снижает выпадение волос, обеспечивает их рост и укрепление, очищает кожу головы, активизирует работу "спящих" волосяных луковиц. Волосы станут здоровее, более пышными, гладкими и блестящими. В комплект входят сразу две щетки-массажера, которые создают приятное вибрационное воздействие и исцеляющий эффект. Дополнительная скидка по промокоду. 

Мультиварка-скороварка OURSSON, от 6582 рублей

Мультиварка-скороварка OURSSON MP5015PSD/GA. Фото: wildberries.ru

Мультиварка-скороварка OURSSON MP5015PSD/GA – это универсальная кухонная техника, которая позволяет быстро и легко приготовить самый широкий спектр блюд. Имеется одиннадцать автоматических программ приготовления, SMART-технология, контролирующая и регулирующая температуру и давление в процессе готовки и антипригарное покрытие DYKING. В комплект входит книга рецептов, позволяющая использовать устройство максимально полно, готовя разнообразные, вкусные и полезные блюда. Данный подарок подойдет всем тем, кто умеет и любит готовить, или наоборот, тем, кто живет в активном ритме и не желает тратить слишком много времени и сил на кухне. Дополнительная скидка по промокоду

Рюкзак Love Moschino, от 14768 рублей

Рюкзак Love Moschino. Фото: wildberries.ru

Для настоящей модницы в подарок хорошо подойдет рюкзак Love Moschino с декором в форме сердец, которые как нельзя лучше выразят ваши чувства. Помимо стильного внешнего вида рюкзак от именитого бренда функционален, имеет внутреннее открытое отделение, отделение на молнии, и для мобильного телефона. Изделие сможет органично дополнить современный городской женский образ. Дополнительная скидка по промокоду. 

Пеньюар MYSTICITE, от 4699 рублей

Пеньюар от MYSTICITE. Фото: shop.wildorchid.ru

Для того, чтобы подчеркнуть непревзойденную женскую красоту, в качестве подарка будет очень кстати пеньюар от MYSTICITE из линейки NIGHT CHRISTMAS. Модель имеет стильный сексопильный дизайн, выполнена из сатина с кружевным декором. Имеется четыре варианты расцветки, поэтому можно будет подобрать именно такой вариант, который идеально подойдет конкретной девушке или женщине. Пеньюар поможет представительницам прекрасной половины  человечества почувствовать себя прекрасными и желанными, а мужчинам будет радовать глаз. Дополнительная скидка по промокоду


Автор: Василий Ручкин22 декабря 2017, 21:57

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