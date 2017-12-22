Подарки на Новый год

Не все еще определились с выбором, какими подарками порадовать близких на Новый год. А ведь времени осталось совсем немного. Dni.Ru предлагают свои идеи интересных и полезных презентов, которыми вы можете смело воспользоваться.



сертификат Agent Provocateur, любая сумма

Подарочный сертификат Agent Provocateur станет самым желанным подарком для любой женщины. Его счастливая обладательница сможет самостоятельно подобрать самое изысканное нижнее белье на свой вкус. В коллекции марки также есть пляжные принадлежности, домашняя одежда, "игровое" белье и аксессуары, чулки, аксессуары для свадьбы – много всего такого, о чем мечтает каждая представительница прекрасного пола. Сертификат вложен в конверт и украшен лентой. Приобрести и использовать его можно в любом магазине Agent Provocateur. Срок действия подарочного сертификата – 6 месяцев.

Адвент-календарь BABOR, от 6500 рублей

Компания BABOR выпустила свой ежегодный лимитированный рождественский календарь, который станет актуальным подарком для женщины любого возраста. По сути это курс интенсивного ампульного ухода, которым так славится эта марка. В рождественскую коллекцию входят настоящие бьюти-хиты: бифазные ампулы "Контроль молодости" Doctor Babor и ночные ампулы "Активная регенерация". Также в рождественской коллекции классические увлажняющие ампулы, "Активатор коллагена" и ампулы с эффектом мгновенного лифтинга.

travel-сертификат от Biletix, любая сумма

Интернет-сервис для путешественников Biletix в качестве новогоднего подарка предлагает "Подарочный travel-сертификат". Это вроде бы обычный сертификат, к которым все давно привыкли, да только потратить его можно на путешествие своей мечты. Получатель получит доступ к авиабилетам более чем 700 авиакомпаний мира, способным отправить его по любому туристическому направлению. Время активация карты не ограничено. Идея отличная, так как осчастливить можно не только родных и близких, но и коллег, и деловых партнеров. А путешествие – это всегда новые впечатления, эмоции и силы. Что может быть лучше в новом году!

Наручные часы Diesel, от 28000 рублей

Часы Diesel Mr. Daddy 2.0 – часть коллекции с брутальным дизайном. Массивный корпус, насыщенность элементами и несколько циферблатов, отображающих время в разных часовых поясах. Это достойное решение, если вы до сих пор задаетесь вопросом, а что же подарить мужчине. Статус, стиль, функциональность и надежность – модель найдет достойное место в ряду любимых аксессуаров.

Перезаряжаемый вибратор для пар, от 9890 рублей

Imtoy Zoo Dolphin – вибратор для пар, имеющий эргономичную форму, позволяющую одновременно стимулировать клитор и точку G. Кроме того, в изделие встроен бесшумный моторчик, который имеет 16 вариантов вибрации и способен работать в пользовательских режимах через специальное приложение Imtoy Zoo. Благодаря ему можно сделать так, чтобы вибрации были синхронизированы с любимой музыкой или даже с фильмами, жестами, голосом. Таким образом, музыкальные жанры "speed metal" и "drum and bass" становятся прерогативой самых отчаянных и отвязных людей. Модель выполнена из медицинского силикона, имеет нежное покрытие, водонепроницаема и защищена от пыли.

Одеяло Daily by T, от 2 299 рублей

Одеяло Daily by T из бамбука – станет мягким, легким и универсальным подарком, способным создать уют и комфорт в любое время года. Чехол сделан из прочной, износостойкой, экологически чистой гипоаллергененной микрофибры, а значит прослужит долго, а использовать одеяло могут даже дети и люди чувствительной кожей. Специальная пропитка бамбуковым экстрактом создает антисептический эффект. Наполнитель состоит из мягкого и упругого полиэфирного волокна, дышащего и удерживающего тепло. Все вместе это дарит спокойный крепкий сон ночью, а утром состояние бодрости и прилива сил. Дополнительная скидка по промокоду.

Увлажнитель воздуха BALLU, от 3 999 рублей

Увлажнитель воздуха BALLU UHB-205 – функциональный прибор с большим количеством возможностей, подходящий для использования в помещениях до 40 м2. На дисплее отображаются индикаторы влажности и температуры, что позволяет настроить в помещении оптимальный климат. Фильтр-картридж делает возможным очистку воды от излишков солей. Данное устройство – полезный подарок для уютной и комфортной жизни. Дополнительная скидка по промокоду.

Аппарат "Дарсонваль", от 2690 рублей

Дарсонваль" WELSS WS 2320 – это эффективный и безопасный косметический аппарат высокочастотной электротерапии. Это проверенный метод, который насыщает организм кислородом, активизирует обменные процессы, нормализует кровообращение, улучшает сон и тонус мышц, укрепляет иммунитет. Регулярные процедуры, которые длятся 10-15 минут каждая, обеспечивают уход за кожей тела, головы и лица и повышают ее эластичность. Прибор имеет компактные габариты и отлично подходит для домашнего использования, эксплуатация проста и удобна. Дополнительная скидка по промокоду.

Прибор для ухода за кожей головы Gezatone, от 5990 рублей

Gezatone Healthy System HS 575 – это многофункциональный прибор для ухода за кожей головы, который предупреждает или снижает выпадение волос, обеспечивает их рост и укрепление, очищает кожу головы, активизирует работу "спящих" волосяных луковиц. Волосы станут здоровее, более пышными, гладкими и блестящими. В комплект входят сразу две щетки-массажера, которые создают приятное вибрационное воздействие и исцеляющий эффект. Дополнительная скидка по промокоду.

Мультиварка-скороварка OURSSON, от 6582 рублей

Мультиварка-скороварка OURSSON MP5015PSD/GA – это универсальная кухонная техника, которая позволяет быстро и легко приготовить самый широкий спектр блюд. Имеется одиннадцать автоматических программ приготовления, SMART-технология, контролирующая и регулирующая температуру и давление в процессе готовки и антипригарное покрытие DYKING. В комплект входит книга рецептов, позволяющая использовать устройство максимально полно, готовя разнообразные, вкусные и полезные блюда. Данный подарок подойдет всем тем, кто умеет и любит готовить, или наоборот, тем, кто живет в активном ритме и не желает тратить слишком много времени и сил на кухне. Дополнительная скидка по промокоду.

Рюкзак Love Moschino, от 14768 рублей

Для настоящей модницы в подарок хорошо подойдет рюкзак Love Moschino с декором в форме сердец, которые как нельзя лучше выразят ваши чувства. Помимо стильного внешнего вида рюкзак от именитого бренда функционален, имеет внутреннее открытое отделение, отделение на молнии, и для мобильного телефона. Изделие сможет органично дополнить современный городской женский образ. Дополнительная скидка по промокоду.

Пеньюар MYSTICITE, от 4699 рублей

Для того, чтобы подчеркнуть непревзойденную женскую красоту, в качестве подарка будет очень кстати пеньюар от MYSTICITE из линейки NIGHT CHRISTMAS. Модель имеет стильный сексопильный дизайн, выполнена из сатина с кружевным декором. Имеется четыре варианты расцветки, поэтому можно будет подобрать именно такой вариант, который идеально подойдет конкретной девушке или женщине. Пеньюар поможет представительницам прекрасной половины человечества почувствовать себя прекрасными и желанными, а мужчинам будет радовать глаз. Дополнительная скидка по промокоду.



