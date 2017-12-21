Три новогодних напитка от Джейми Оливера
Зимний сайдкар
Ингредиенты (на 1 порцию)
Приготовление:
Смочите края бокала небольшим количеством мандаринового сока. Насыпьте корицу на тарелку, переверните бокал и покрутите в слое корицы, чтобы образовался ровный ободок. Дайте немного подсохнуть. Смешайте мандариновый сок с коньяком и мартини в шейкере со льдом и процедите.
Бурбон с ягодами и бальзамиком
Ингредиенты (на 1 порцию)
Приготовление:
В кувшине разомните ягоды с бальзамическим уксусом и бурбоном. Насыпьте в бокал кубики льда, влейте содержимое кувшина и долейте имбирным пивом. Дополните коктейль свежими ягодами и подавайте.
Пунш с ромом, мандарином и просекко
Ингредиенты (на 1 порцию)
Приготовление:
Соедините в шейкере ром, мандариновый сок и несколько кубиков льда. Встряхивайте около 1 минуты, затем перелейте в охлажденный бокал. Долейте холодным просекко и украсьте ломтиком или долькой мандарина. Сразу подавайте.
Dni.Ru взяли рецепты из книги известного шеф-повара Джейми Оливера "Все для праздника".
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