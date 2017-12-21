Три новогодних напитка от Джейми Оливера

До главной вечеринки года остались считанные дни. Конечно, классика – это шампанское, которое непременно нужно открыть под бой курантов. Но до этого события можно позволить себе пару легких коктейлей, придуманных известным шеф-поваром Джейми Оливером.

Зимний сайдкар

Ингредиенты (на 1 порцию)

15 мл мандаринового сока + еще немного

молотая корица для ободка

50 мл коньяка

30 мл белого вермута

Приготовление:

Смочите края бокала небольшим количеством мандаринового сока. Насыпьте корицу на тарелку, переверните бокал и покрутите в слое корицы, чтобы образовался ровный ободок. Дайте немного подсохнуть. Смешайте мандариновый сок с коньяком и мартини в шейкере со льдом и процедите.

Бурбон с ягодами и бальзамиком

Ингредиенты (на 1 порцию)

7–8 замороженных ягод (ассорти)

2 ч. л. бальзамического уксуса

50 мл бурбона

кубики льда

имбирное пиво

свежие ягоды для украшения

Приготовление:

В кувшине разомните ягоды с бальзамическим уксусом и бурбоном. Насыпьте в бокал кубики льда, влейте содержимое кувшина и долейте имбирным пивом. Дополните коктейль свежими ягодами и подавайте.

Пунш с ромом, мандарином и просекко

Ингредиенты (на 1 порцию)

30 мл золотистого рома

60 мл свежевыжатого мандаринового сока, охладить

кубики льда

охлажденное просекко

ломтик или долька мандарина для украшения

Приготовление:

Соедините в шейкере ром, мандариновый сок и несколько кубиков льда. Встряхивайте около 1 минуты, затем перелейте в охлажденный бокал. Долейте холодным просекко и украсьте ломтиком или долькой мандарина. Сразу подавайте.





Dni.Ru взяли рецепты из книги известного шеф-повара Джейми Оливера "Все для праздника".

