В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи

Пара была найдена мертвой в одной постели в индийском штате Уттар-Прадеш.

В Индии свадьба молодоженов закончилась трагично. Новоиспеченных мужа и жену нашли мертвыми после первой брачной ночи, сообщает RT. 24-летний мужчина и 22-летняя женщина поженились 30 мая. После торжества они удалились в специальную комнату, где остались наедине.

Что происходило дальше, никто не знает. Родственники обнаружили, что молодожены мертвы, а полиция не нашла на месте трагедии ничего странного, никаких признаков насильственной смерти не было, пишет Vse42.ru.

Вероятно, в комнате для молодоженов было слишком жарко, из-за чего у них могла случиться остановка сердца. Вентиляции в комнате почему-то не было, сообщает телеканал "360".