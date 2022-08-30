Труп пожилого мужчины найден возле аэропорта в Екатеринбурге

30 августа на остановке у аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге обнаружили мертвое тело. Как пишет URA.RU, следователи определили некоторые сведения об усопшем. Им оказался 58-летний уроженец Златоуста Челябинской области.
Причины и обстоятельства смерти предстоит выявить судмедэкспертам. На месте происшествия, где нашли труп, идет проверка.
Напомним, в отношении аэропортов есть и хорошие новости. Так, "Аэрофлот" планирует осуществлять короткие перелеты в Сочи и Турцию с начала осени. По предварительным данным, длительность рейсов сократится на 20-30 минут, передает телеканал "360".