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Происшествия
"Необузданная агрессия": почему обезьяна растерзала ребенка средь бела дня

"Необузданная агрессия": почему обезьяна растерзала ребенка средь бела дня

Примат, напавший на девочку в Подмосковье, сбежал из частного зоопарка.
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Трагедией чуть не обернулось чрезвычайное происшествие в Подмосковье. Жуткая история развернулась в деревне Терпигорьево. Средь бела дня на маленькую девочку, играющую во дворе частного дома, напала обезьяна. Что сподвигнуло примата на подобный шаг, объяснил специалист.

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Как ранее сообщали "Дни.ру", в результате нападения малышка потеряла много крови. Девочку пришлось срочно везти в больницу. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина пытается отчаянно отогнать зверя, но не может. Спасти ребенка от разбушевавшегося животного удается мужчине.

Очевидцы ЧП подчеркнули, что примат сбежал из зверинца, организованного на территории одного из соседних домов. "Необузданная агрессия" животного может быть связана с тем, что обезьяна содержалась в плохих условиях и мало общалась с людьми, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в интервью Пятому каналу.

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Фото: Matt Hunt / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 11:31 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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