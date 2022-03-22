В Латвии загорелась церковь после вопроса пастора к Богу о российских солдатах

Весьма странный случай произошел в Балдоне – городе, находящемся в центральной части Латвии. В местной церкви вспыхнул пожар, в то время как пастор Юрис Морицс вел проповедь о событиях на Украине. Мероприятие показывало латвийское телевидение. Кадры уже появились в Сети.
СМИ сообщают, что во время проповеди пастор обратился к Богу, задав вопрос, касающийся российских солдат. Мол, можно ли их прощать. В этот момент раздались крики – загорелись конструкции крыши, которые находились рядом с дымоходом. Огонь продырявил потолок церкви.
Во время ЧП никто не пострадал, церковь покинули около 20 человек. На место прибыли пожарные, которых пастор поблагодарил за своевременную помощь. Церковь закроется на ремонт, некоторое время ее нельзя будет посещать.
Пастор отметил, что случившееся не является террористическим актом или поджогом. По словам священнослужителя, это лишь несчастный случай, который может произойти в любом здании.
Ранее "Дни.ру" писали, что в Пермском крае пьяный бездомный ограбил церковную лавку. Злоумышленник избил работницу и забрал у нее деньги. Грабителю уже вынесли приговор.