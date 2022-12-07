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Происшествия
"Пока смерть не разлучит нас": свежий труп около ЗАГСа шокировал прохожих

"Пока смерть не разлучит нас": свежий труп около ЗАГСа шокировал прохожих

прочитано 70 раз

Жители Тюмени столкнулись с печальным сюрпризом, лежащим напротив Дворца бракосочетания. На улице Малыгина нашли труп мужчины. Очевидцы испытали шок и сообщили о находке порталу URA.RU.

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Наконец, фраза "пока смерть не разлучит нас" обрела буквальный смысл. Тем, кто шагал в это время по роковой дороге, пришлось повременить с важными встречами и переключить внимание на покойника. Возле усопшего находился спортивный инвентарь, утяжелители для штанги.

Журналисты выяснили, что на место происшествия приезжала карета скорой помощи. Медики зафиксировали факт человеческой смерти.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i/www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 14:25 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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