"Пока смерть не разлучит нас": свежий труп около ЗАГСа шокировал прохожих

Жители Тюмени столкнулись с печальным сюрпризом, лежащим напротив Дворца бракосочетания. На улице Малыгина нашли труп мужчины. Очевидцы испытали шок и сообщили о находке порталу URA.RU.
Наконец, фраза "пока смерть не разлучит нас" обрела буквальный смысл. Тем, кто шагал в это время по роковой дороге, пришлось повременить с важными встречами и переключить внимание на покойника. Возле усопшего находился спортивный инвентарь, утяжелители для штанги.
Журналисты выяснили, что на место происшествия приезжала карета скорой помощи. Медики зафиксировали факт человеческой смерти.