Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов

Планируешь отпуск в России, но не знаешь, куда податься? В Сочи пугает столпотворение отдыхающих, до вулканов Камчатки сложно добираться, а Красная площадь в Москве ассоциируется со школьными каникулами? Пора открывать новые регионы. Гостеприимный Южный Урал ждет тебя.

Первое, что поражает, когда подлетаешь к Челябинску, - многочисленные озера вокруг. В области их более трех тысяч, больших и маленьких, соленых и пресных, в окружении лесов и спрятанных в горах. Глядя на такую природную красоту, сразу забывается, что вообще-то Челябинская область – крупнейший промышленный центр, и многие известные на весь мир производства расположены в самой столице региона. Да, заводских труб в Челябинске хватает, но, помимо этого, город может похвастаться большим количеством парков, скверов, зеленых насаждений.

Через Челябинск протекает река Миасс. Это – естественная граница между Уралом и Сибирью, так что, просто перейдя по мосту с одного берега на другой, можно потом рассказывать друзьям, что побывал сразу в двух географических регионах.

Набережные в центре города очень приятные: отреставрированные, с интересными зонами отдыха и точками общепита, лежаками и качелями, скульптурами и памятниками. Прогуливаясь, можно дойти до Сада камней – вход туда свободный, каждый многотонный экспонат подписан. Рядом Исторический музей Южного Урала. Там можно своими глазами увидеть знаменитый Челябинский метеорит – обломок астероида, который упал на территории области в феврале 2013 года.

Тут же неподалеку точка притяжения жителей и гостей города – пешеходное продолжение улицы Кирова: Кировка, как любовно называют ее местные между собой, или "Арбат" – так они обозначают ее для туристов. Сходство с московским Старым Арбатом, действительно, очевидное: здесь также много интересных баров и ресторанчиков, скульптур, фотозон. Можно купить сувениры из уральских самоцветов, дерева, разные варенья-соленья из даров леса.

Кстати, прогуливаясь по Кировке и любуясь старинными купеческими особнячками, не забывайте смотреть под ноги: крышки колодезных люков здесь уникальны, буквально произведения искусства, да еще и расположены с юмором. К примеру, рядом со зданием Законодательного собрания Челябинской области – "место исполнения желаний" в виде подковы. Тут же установлен памятник копейке. А у военной комендатуры "сидит" бронзовый Александр Розенбаум со своим "Черным тюльпаном".

Любителям вкусно поесть Челябинская область предлагает блюда из местной рыбы и всевозможные пельмени. В городе Миасс есть даже Музей пельменя, расположенный в особняке купца Смирнова. Там можно узнать историю этого блюда, за историческое авторство которого бьются не только разные народы России, но даже разные страны. Там же можно отведать пельмени с различными начинками, а на десерт заказать крохотные пельмешки с брусникой в розовом шампанском. А вот за традиционной кухней уральских казаков лучше отправиться на "Таежный хутор" в поселке Прудный: там предложат и сбитень с хреновухой, и мясо из русской печи, и пироги с пылу с жару.

Мечтающие о единении с природой могут отправиться в лес за грибами и ягодами, на рыбалку, махнуть в поход с палатками по озерам или забронировать путевку на базу отдыха, к примеру, на берегу озера Тургояк. Его называют "младшим братом Байкала", настолько оно глубокое и чистое. Там же расположена "Школа путешественников Федора Конюхова", где ребята под парусами учатся покорять волну.

Еще одно направление туризма, которое может предложить столица Южного Урала, – промышленный туризм. Так, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) предоставляет уникальную возможность увидеть современное металлургическое производство. С экскурсией можно попасть в цех "Высота 239", выпускающий трубы большого диаметра для газо- и нефтепроводов и других объектов. Спойлер: там все роботизировано и так чисто, что сотрудники ходят в белых спецовках.

В общем, в Челябинске и окрестностях найдут себе занятие по вкусу и любители истории, и гастротуристы, и натуралисты всех возрастов. Челябинцы всех ждут и встретят душевно: не зря Челябинск вошел в ТОП-10 самых гостеприимных городов России по версии SuperJob. Кстати, в июне здесь прошел полуфинал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" проекта АНО "Россия – страна возможностей", на который собрались лидеры туристического рынка. Принимать опытных отельеров, рестораторов, туроператоров местным предпринимателям, наверняка, было волнительно, но они достойно встретили гостей и подтвердили мнение бывалых путешественников, что Южный Урал – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.