Поргина перенесла операцию На Украине запретили российскую музыку Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
партнеры
Понедельник
20 июня
Лента новостей
18:05
Испугавшийся разборок с бывшей Мамаев скрывает ребенка от новой пассии
17:54
"Мне говорили не рожать": воспитывающая особенного ребенка Бледанс о тяготах и преодолении себя
17:42
Видела во сне ребенка, от которого избавилась, и не создала семью: как живет актриса Зоя Буряк
17:19
"Смотрят хуже, чем русские на таджиков": лижущую пятки Западу Манижу закидали камнями
17:09
Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов
16:38
"Верните": Певицу Славу обчистили
16:29
"Долго не продержится": хитрый план отвернувшейся от России Хаматовой потерпел крах
16:10
Замерзшая Высоцкая заикнулась о посещении врача: Воспаление в мышцах
15:57
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
15:41
"Простить нельзя": в вопросе о возвращении беглеца Галкина поставили точку
15:17
"Я счастлив": оставивший жену Агутин бьется в экстазе с молоденькой спортсменкой
15:05
"Сбила машина": разбитая дочь Валерии взвыла из-за отказа конечностей
14:52
Сморщенная и с пигментом: Айза показала свою лысую киску
14:33
Погрязшая в многомиллионных долгах вдова Грачевского оказалась на грани: Денег недостаточно
14:27
Родила в 41 год неизвестно от кого: какой растет вымоленная дочь незамужней Могилевской
14:18
Ковырялась лопатой: Скрюченная в три погибели Тодоренко наплодила в грязи
14:10
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
13:48
Матершинницу Гузееву вытолкали взашей вместе с "Давай поженимся"
13:42
В Москве четверо до смерти забили мужчину
13:40
"Штука": занимающаяся сексом Семенович назвала условия для показа своей голой груди
13:28
Похоронивший свой стручок Васильев обласкал шатающуюся голышом старуху: Ах, какая женщина!
13:01
Прикрывшаяся иконой голая женщина прилюдно сверкнула телесами (видео)
12:48
Раскатавшему губу на дочь Успенской Баскову посоветовали спуститься на землю
12:42
Нужна очистка крови: Состояние страдающего от страшного недуга Горбачева ухудшилось
12:36
"Глубоко": Возбужденная жена Газманова облизала 90-летнего старикана
12:20
Гонщик чудом остался жив после жуткой аварии на соревнованиях в Нидерландах
11:46
Огромная фура парализовала трассу возле Сочи (видео)
11:43
Исхудавший Малахов шокировал видом после позорного увольнения
11:39
"Неприятно смотреть": стоящего одной ногой в могиле Басилашвили выставили на потеху публике
11:35
Жалкие потуги! Microsoft попытался запретил русским скачивать "винду"
11:30
В новостройках дадут пожить бесплатно
11:30
"Какое убожество": бьющаяся в судорогах Рудковская попыталась прикинуться малышкой
10:51
Устроили пожар: Агония изуродовала перекроенное лицо бросившей мужа Подольской
10:49
Раздражает: Утяшева призналась в проблемах с инфантильным мужем
10:39
Вскрылся обман сбежавшего из России Галкина: Наживался на народе
10:11
Насмерть сбивший ребенка в Подмосковье водитель отправится на скамью подсудимых
10:10
Обнаглевшая мать с детьми парализовала движение машин в Кемерово (видео)
10:07
Стерла колени в труху: Арзамасова стенает о помощи после конца с Авербухом
10:01
"Спасибо, что даете надежду": Долина попала в больницу после слухов об операции
09:38
Не Топалов: Разродившаяся Тодоренко показала настоящего отца
09:27
"Выбрали сторону Украины": Галкина и Пугачеву отправили в Незалежную по примеру Джоли и U2
09:19
Почему в России не стоит вкладываться в недвижимость
09:03
Утопающая в нищете Айза с двумя прицепами вынуждена покинуть жилище: Села на шею отцу
08:51
"Нашел единственную": женатый Буйнов явил миру свою молодую любовницу на старости лет
08:51
Всем на зависть: 49-летняя Лачина похвасталась своей сочной ягодкой
08:45
В России могут вновь начать выпускать "Москвичи"
08:37
Дела плохи: врачи отказались от вскрытой на столе хирурга Тарасовой
08:08
Металлурги в белых халатах, роботы и сад камней: что происходит на Челябинском трубопрокатном заводе
06:15
Дюжев раскрыл рецепт восхитительного салата: Бежим готовить!
04:08
"Мечтает стать павлином": хитрый попугай прикрутил себе новый хвост на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

К чему снится грудь
"Лучше в памперсах, чем в яблоках": важный гусь в подгузниках уморил народ (видео)
"Мечтает стать павлином": хитрый попугай прикрутил себе новый хвост на видео
Неравный брак: готова ли стать мамой пятая жена Александра Гордона?
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Дюжев раскрыл рецепт восхитительного салата: Бежим готовить!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Фото: Наталья Коваленко Фото: Наталья Коваленко Фото: Наталья Коваленко
Фото: Наталья Коваленко Фото: Наталья Коваленко Фото: Наталья Коваленко

Куда поехать в отпуск в России: гостеприимный Челябинск ждет туристов

Планируешь отпуск в России, но не знаешь, куда податься? В Сочи пугает столпотворение отдыхающих, до вулканов Камчатки сложно добираться, а Красная площадь в Москве ассоциируется со школьными каникулами? Пора открывать новые регионы. Гостеприимный Южный Урал ждет тебя.
прочитано 152 раза

Первое, что поражает, когда подлетаешь к Челябинску, - многочисленные озера вокруг. В области их более трех тысяч, больших и маленьких, соленых и пресных, в окружении лесов и спрятанных в горах. Глядя на такую природную красоту, сразу забывается, что вообще-то Челябинская область – крупнейший промышленный центр, и многие известные на весь мир производства расположены в самой столице региона. Да, заводских труб в Челябинске хватает, но, помимо этого, город может похвастаться большим количеством парков, скверов, зеленых насаждений.

Через Челябинск протекает река Миасс. Это – естественная граница между Уралом и Сибирью, так что, просто перейдя по мосту с одного берега на другой, можно потом рассказывать друзьям, что побывал сразу в двух географических регионах.

Фото: Наталья Коваленко

Набережные в центре города очень приятные: отреставрированные, с интересными зонами отдыха и точками общепита, лежаками и качелями, скульптурами и памятниками. Прогуливаясь, можно дойти до Сада камней – вход туда свободный, каждый многотонный экспонат подписан. Рядом Исторический музей Южного Урала. Там можно своими глазами увидеть знаменитый Челябинский метеорит – обломок астероида, который упал на территории области в феврале 2013 года.

Фото: Наталья Коваленко

Тут же неподалеку точка притяжения жителей и гостей города – пешеходное продолжение улицы Кирова: Кировка, как любовно называют ее местные между собой, или "Арбат" – так они обозначают ее для туристов. Сходство с московским Старым Арбатом, действительно, очевидное: здесь также много интересных баров и ресторанчиков, скульптур, фотозон. Можно купить сувениры из уральских самоцветов, дерева, разные варенья-соленья из даров леса.

Кстати, прогуливаясь по Кировке и любуясь старинными купеческими особнячками, не забывайте смотреть под ноги: крышки колодезных люков здесь уникальны, буквально произведения искусства, да еще и расположены с юмором. К примеру, рядом со зданием Законодательного собрания Челябинской области – "место исполнения желаний" в виде подковы. Тут же установлен памятник копейке. А у военной комендатуры "сидит" бронзовый Александр Розенбаум со своим "Черным тюльпаном".

Фото: Наталья Коваленко

Любителям вкусно поесть Челябинская область предлагает блюда из местной рыбы и всевозможные пельмени. В городе Миасс есть даже Музей пельменя, расположенный в особняке купца Смирнова. Там можно узнать историю этого блюда, за историческое авторство которого бьются не только разные народы России, но даже разные страны. Там же можно отведать пельмени с различными начинками, а на десерт заказать крохотные пельмешки с брусникой в розовом шампанском. А вот за традиционной кухней уральских казаков лучше отправиться на "Таежный хутор" в поселке Прудный: там предложат и сбитень с хреновухой, и мясо из русской печи, и пироги с пылу с жару.

Фото: Наталья Коваленко

Мечтающие о единении с природой могут отправиться в лес за грибами и ягодами, на рыбалку, махнуть в поход с палатками по озерам или забронировать путевку на базу отдыха, к примеру, на берегу озера Тургояк. Его называют "младшим братом Байкала", настолько оно глубокое и чистое. Там же расположена "Школа путешественников Федора Конюхова", где ребята под парусами учатся покорять волну.

Фото: Наталья Коваленко

Еще одно направление туризма, которое может предложить столица Южного Урала, – промышленный туризм. Так, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) предоставляет уникальную возможность увидеть современное металлургическое производство. С экскурсией можно попасть в цех "Высота 239", выпускающий трубы большого диаметра для газо- и нефтепроводов и других объектов. Спойлер: там все роботизировано и так чисто, что сотрудники ходят в белых спецовках.

Фото: Наталья Коваленко

В общем, в Челябинске и окрестностях найдут себе занятие по вкусу и любители истории, и гастротуристы, и натуралисты всех возрастов. Челябинцы всех ждут и встретят душевно: не зря Челябинск вошел в ТОП-10 самых гостеприимных городов России по версии SuperJob. Кстати, в июне здесь прошел полуфинал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" проекта АНО "Россия – страна возможностей", на который собрались лидеры туристического рынка. Принимать опытных отельеров, рестораторов, туроператоров местным предпринимателям, наверняка, было волнительно, но они достойно встретили гостей и подтвердили мнение бывалых путешественников, что Южный Урал – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Река Миасс. Фото: Sergey Malkov/Russian Look/www.globallookpress.com
20 июня 2022, 17:09

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вскрылся обман сбежавшего из России Галкина: Наживался на народе

Известный телеведущий обличил юмориста
Политика

Нужна очистка крови: Состояние страдающего от страшного недуга Горбачева ухудшилось

Свежие данные
Шоу-бизнес

Исхудавший Малахов шокировал видом после позорного увольнения

Ведущий сильно изменился
Шоу-бизнес

Стерла колени в труху: Арзамасова стенает о помощи после конца с Авербухом

Непростой выбор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+