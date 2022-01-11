Полиция поймала липецкого наркодилера в подмосковной Кашире

На территории Каширского городского округа полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек был пассажиром в автомобиле, передвигавшемся по дороге М-4 "Дон".
Во время обыска у него обнаружили сто свертков с подозрительным веществом в чехле от гитары. Экспертиза подтвердила, что у них находился героин. По данным "Подмосковья сегодня", общая масса вещества составила порядка 170 граммов.
Задержанный пояснил, что забрал пакет из закладки в Москве. Он планировал распространить наркотики на территории Липецкой области.